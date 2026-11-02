Una argentina murió en un choque en Nueva Zelanda: la colecta para ayudar a su hija

La campaña solidaria para ayudar a su pareja y a su hija

Después del accidente, familiares y allegados pusieron en marcha una iniciativa en la plataforma neozelandesa Givealittle para reunir fondos destinados a Frankie y Astrid. La campaña fue publicada bajo el título "In loving memory of Coco, who always was keen to help others" ("En memoria de Coco, que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás").

En el mensaje, quienes impulsaron la colecta describieron a Ayelén como "una hermosa persona con un corazón bondadoso" y destacaron su generosidad, su empatía y su predisposición para acompañar a quienes la rodeaban.

También hicieron especial hincapié en el vínculo que tenía con su hija: "Coco era una madre increíblemente cariñosa y dedicada. Siempre buscaba recetas saludables, actividades nuevas y maneras de fomentar el crecimiento y desarrollo de Astrid. Cada día, deseaba brindarle a su hija la infancia más feliz, sana y hermosa posible”.

El objetivo es acompañar económicamente a Frankie, quien deberá continuar con la crianza de la nena después de la pérdida de su pareja. El dinero recaudado será entregado directamente a él para afrontar los gastos cotidianos y las nuevas necesidades familiares.

"Ninguna donación es demasiado pequeña. Cada contribución, cada vez que se comparte y cada acto de bondad marcará la diferencia", expresaron los organizadores. Finalmente, cerraron el pedido con un mensaje dedicado a los dos integrantes de la familia que quedaron en Nueva Zelanda: "Unámonos por Frankie y Astrid. Para Coco".