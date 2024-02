Río Negro: afiliado de ATE agredió a un concejal y lo dejó inconsciente de un cabezazo

En este contexto, un hombre con la pechera del sindicato le pegó un cabezazo al presidente del Concejo, Maximiliano Garré, dejándolo inconsciente, hecho que quedó registrado en un video.

Luego de ser dado de alta, la víctima contó que, previo al incidente, los manifestantes intentaron interrumpir la sesión. "Ahí me golpean por primera vez a mí, algunos funcionarios nos tiraron agua, todo esto en el hall interno del Concejo Deliberante, golpearon a compañeras empleadas. Pero no impidieron que podamos hacer la sesión", comentó en diálogo con CNN Radio Roca.

"Creo que los videos hablan por sí solos, muestran el nivel de violencia y casi me liberan de mayores explicaciones. El municipio de Regina viene de una crisis profunda, donde no se renovaron 110 contratos en diciembre y bueno, el gremio hace como de costumbre, ha tomado la violencia con una forma de reclamar", sostuvo Garré.

Al ser consultado por la no renovación de 110 contratos, el legislador comentó: "No tenían plata para pagarle los sueldos, así que no es que no sirvieran ni mucho menos".

En cuanto al agresor, señaló: "Me dio un golpe que me podría haber matado la verdad, me podría haber sacado un ojo. Me amenazó de muerte. Fue un momento de tensión, de estrés".