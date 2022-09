Río Negro: nuevo ataque incendiario a un predio que era custodiado por Gendarmería

villa mascardi.jpg Así quedó Los Radales tras el ataque el 1° de agosto pasado.

Según indicó Luis Dates, dueño de Los Radales "hubo una agresión a pedradas y prendieron fuego la casilla donde se encontraban los gendarmes, así como también un galpón que había quedado a salvo de las llamas en la otra ocasión".

También trascendió que se escucharon disparos, aunque aún no se confirmó si provinieron de los atacantes o de los gendarmes para intentar amedrentar a quienes avanzaban sobre el predio. Además, extraoficialmente se difundió que los miembros de la fuerza, ante la agresión, debieron dejar el puesto.

La propiedad Los Radales, fue incendiada el 1° de agosto durante la madrugada y las pérdidas fueron totales. En Villa Mascardi se vive una situación de extrema tensión a partir del asentamiento de la autodenominada lof Lafken Winkul Mapu en 2017.

“Esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración que creen que no hay límites en su reclamo”, dijo Dates al diario Río Negro. Además, agregó que el nuevo ataque fue perpetrado por un “grupo más numeroso que otras veces”.

Embed

villa mascardi.jpg