Quién mató a Agustina Fernández en Cipolletti: una hora clave y una declaración

agustina fernandez

El hecho ocurrió en un complejo de departamentos de la calle Confluencia de Cipolletti. Agustina fue golpeada hasta quedar con muerte cerebral. Finalmente, ayer la desconectaron tras la donación de órganos.

Ahora, la Justicia de Río Negro busca comprobar el itinerario de Pablo Parra, de 24 años, el vecino que la invitó a cenar y en cuyo departamento se produjo el ataque.

“Se está haciendo el cotejo de más de 200 horas de video e infinidad de testimonios”, informó la ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor.

Los investigadores siguen una pista concreta que surgió en la recolección de pruebas, según informó el diario Río Negro, en tanto no habría testigos presenciales del ataque a Agustina.

La clave son los horarios: el crimen habría sucedido entre las entre las 19.20 y las 20.20, según la declaración de Pablo Parra quien indicó esas horas como los momentos en los que había salido de su departamento y el horario en el que había vuelvo y encontró a Agustina en el piso de su casa.

La declaración del vecino y amigo de Agustina Fernández

agustina fernandez cipoletti

Pablo Parra contó que él salió de su casa alrededor de las 19.20, cuando Agustina ya se encontraba en su domicilio: "Ella iba a hacer la ensalada, le dije que entrara que yo iba a comprar unas cosas y volvía enseguida", recordó el joven.

Y agregó: "Vine a lo de mi viejo a dejar una parrilla, estuve hablando con ellos y después me fui directamente a la heladería, cerca de las ocho de la noche. Después me dirigí hacia mi domicilio y estacioné afuera, a la vuelta hay una despensa en la que compré dos cervezas y me puse a hablar con el dueño de la despensa."

Según Parra, habrá tardado una hora como máximo hasta que regresó a su vivienda y advirtió que la luz de su departamento "estaba apagada", lo que le llamó la atención; y al abrir la puerta encontró a Agustina "tirada en el piso", estaba "como temblando, convulsionando", y al dirigirse a la habitación encendió la luz y vio que estaba "toda revuelta".

Luego, el joven vio su tendero con ropa tirado en un patio interno y al trepar a un muro perimetral que da a una obra en construcción vio "una escalera parada", por la que se sospecha ingresó el o los delincuentes.

"Enseguida volví y pedí ayuda a mis vecinos", añadió el joven en declaraciones a la prensa local.

El muchacho contó que en el complejo hay cámaras de seguridad, pero no cree que funcionen porque al inquilino anterior "le entraron dos o tres veces a robar".

También señaló que tanto su teléfono como el de Agustina fueron sustraídos y que se llevaron la copia de las llaves del departamento que tenía la estudiante, "mil dólares, un rosario de plata grande y ropa".

Según Parra, Agustina tenía una copia de llaves porque él "le prestaba el lavarropas".

Tras la declaración del joven, los investigadores pidieron la intervención a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) del Ministerio Público para reconstruir las comunicaciones entre los celulares de Agustina y su vecino, que fueron robados por un supuesto atacante.

Además, buscan comprobar que el recorrido de Parra coincida con el de su declaración, algo que se determinará a partir de las cámaras de seguridad de Cipolletti.