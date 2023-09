Habló por primera vez el padre del hombre asesinado por Patricio García Moritán

Los detalles del caso salieron a la luz la misma semana que se conoció la detención de Francisco García Moritán, otro de los cuñados de Pampita, por manejar alcoholizado a gran velocidad por Pueyrredón y Libertador.

El hombre se refirió a la "frialdad" con la que el clan García Moritán trató el episodio en el que murió atropellado el joven. "Estos señores no mostraron ningún sentimiento hacia la muerte de mi hijo", expresó.

"Vi eso y no me gustó. Lo hice público, a mí no me importó. Yo soy un cartero jubilado", explicó el hombre antes de relatar cómo el abogado de la familia García Moritán les dio una carta donde Patricio García Moritán expresaba que estaba ofendido porque se había hecho público el caso.

"Mi hijo era peluquero, era muy bueno en su oficio. Pero por la pandemia se quedó sin trabajo y se fue a Buenos Aires a buscar cómo subsistir. Estaba vendiendo carteras, bijouterie", relató José María sobre los motivos que llevaron a la víctima a dejar Chascomús.

"Yo me encontraba en Misiones. Tuve que viajar escondido como acompañante de un camionero para llegar a Buenos Aires. Llegué a abrazar el cajón, no le pude dar un beso", recordó el hombre en referencia a las medidas de aislamiento social impuestas en 2020 para evitar la propagación del coronavirus.

A partir de ese momento la familia comenzó un duelo que se vuelve aún más difícil por cómo se comportó el padre de Roberto García Moritán tras el accidente, y luego en el juzgado.

"El señor Moritán sonreía, su abogado tomando café, casi recostado en un sillón, me dice 'che gordito', y le dije 'para usted soy el señor Ganín'. Ahí el fiscal cerró la audiencia. Pasaron dos años, el seguro nos ofreció $ 300.000 pero no lo acepté porque la vida de mi hijo no tiene precio", contó.

En la audiencia más reciente el padre de Patricio, Francisco y Roberto García Moritán llegó a ofrecerle $ 300.000 "pagadero en cuotas" a la familia Ganín para terminar con la cuestión legal, contó José María.

"Quedamos empeñados en dinero porque fuimos a los prestamistas para pagar el traslado porque no fueron capaces de ayudarnos a traer el cuerpo a Chascomús. Tuvimos judicializado el cuerpo sin poderlo mover y el señor Moritán creo que estuvo tres horas en la comisaría, se llevó el coche, se fue él", recordó.

"No me mostraron las imágenes, es muy triste verlas. Iba a 97 kilómetros por hora por Avenida Libertador. Él traspasa dos coches parados para que abra el semáforo y lo agarra a mi hijo del otro lado de la calle. No sé si pasó en rojo o amarillo. El señor Moritán paró a 70 metros. No se dio a la fuga", detalló el hombre.

Patricio García Moritán "nunca se disculpó" por el accidente que le causó la muerte a Lucas Maximiliano Ganín.

"Jamás tuvimos una llamada. Estaba enojado porque lo hicimos público. Dio un domicilio que me querían hacer creer que era en un cuarto piso y la citación era en el quinto", comentó el padre de la víctima, quien al ser cartero se percató en seguida de que la confusión de planta se debía a que le habían dado una dirección falsa.

"Dijeron que no había cámaras, dije que iba a ir a Buenos Aires y después dijeron que había 15", recordó el hombre sobre los avatares de la investigación judicial.

"Para mí la Justicia actuó pésimamente. Porque él lo mató y está condenado a tareas comunitarias e inhibido para manejar por tres o cuatro años. Esa es la condena por matar a una persona", sentenció.