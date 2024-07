Violento robo en Tres de Febrero: golpearon a un grupo de mujeres para robarles el auto

Irma, de 88 años, fue una de las víctimas, y contó que al momento del dramático hecho estaba con su hija, su nieta, su bisnieta y sus tataranieto. "Fueron tres delincuentes que son del barrio. Estoy muy triste porque tengo miedo, ya me pasó tres veces, vivo sola y tengo miedo. Quisiera que alguien se ocupe: a uno le roban la rueda del coche, a otro el celular", se lamentó la mujer en diálogo con C5N.

"Eran jovencitos, alrededor de los 20. Se llevaron el bolso, con los documentos y dinero. Estoy acostumbrada, es la tercera vez que me pasa. Si no me morí cuando me agarraron en la cama, me taparon la boca y me dijeron 'no grite porque la matamos', cómo puede ser que no me agarró un infarto, tres hombres en el dormitorio. Me llevaron todo, herramientas, plata, perfumes, alhajas, bolsos con dinero. Nunca se recupera nada, por más que se haga la denuncia. En cuestión de un mes me entraron dos veces", agregó.

Más allá de estas graves situaciones, Irma descartó la posibilidad de mudarse: "Yo nací aquí y me quiero morir aquí. Los chicos me pusieron cámaras, puerta de hierro, el perro. No hay derecho, yo crié tres hijos, hice mi casa, no le debo nada a nadie, nunca una pelea con nadie, tuve una buena vida, sembré. ¿Por qué no me dejan terminar los últimos años en paz? Lo tengo bien merecido. No me quiero ir de mi casita, esto era un basural y nosotros lo dejamos así", manifestó.

Y señaló: "Siempre son de cerca. La Policía sabe. Si quieren, los encuentran. Siguen libres. Siempre muchachitos. Estoy a favor de que vuelva el servicio militar para los que no estudian".