Rosario: cayó otro sospechoso por el crimen del efectivo de la Policía Federal en Villa Banana

Durante los procedimientos, llevados a cabo en viviendas ubicadas sobre las calles Virasoro y Pascual Rosas, fueron detenidos además otro hombre y dos mujeres presuntamente relacionados con la estructura criminal investigada.

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Los operativos permitieron secuestrar más de 300 gramos de marihuana, dosis de cocaína, dinero en efectivo, diez teléfonos celulares, un pendrive, una réplica de revólver, elementos para el fraccionamiento de estupefacientes y documentación de interés para la causa.

Jorge Muñoz había recuperado la libertad en septiembre del año pasado tras cumplir una condena a 4 años por irrumpir en la casa de un vecino con una pistola de 9 milímetros, golpearlo hasta dejarlo inconsciente y efectuar disparos dentro de la propiedad.

detenido crimen agente rosario Los operativos permitieron secuestrar más de 300 gramos de marihuana, dosis de cocaína, dinero en efectivo, diez teléfonos celulares, un pendrive, una réplica de revólver.

Según la investigación federal, la presunta banda encabezada por Eduardo Rodolfo Muñoz está secundada por al menos tres delincuentes apodados “Diente de lata”, “Mojarra” y “Colombiano”, todos prófugos. Para los fiscales, dicha estructura es la readecuación de la organización que supo tener allí Dalmacio “Sapo” Saravia (57), quien en enero pasado recibió una condena a 8 años de cárcel por regentear el narcomenudeo en Villa Banana y en Vía Honda, en el distrito suroeste.

Tras la recolección de imágenes de las cámaras de videovigilancia se pudo establecer que Manfredi, Emilio V. y otro agente ingresaron de civil por un pasillo de Gutenberg entre 27 de Febrero y Gálvez que tiene escasa iluminación. Los “satélites” de la presunta organización de Muñoz comenzaron a silbar como signo de alerta entre ellos y luego empezaron a gritarles: “Cobani, cobani, váyanse”. Se estima que demoraron entre 8 y 11 minutos en identificarlos como policías, cercarlos y balearlos.

Tanto Jorge como Eduardo gritaron a los agentes: “Ustedes no son de acá, toquen a la banda”. Acto seguido los acorralaron y abrieron fuego entre varios.

Manfredi recibió tres tiros por la espalda que le causaron la muerte de manera inmediata. En tanto, Emilio V. cayó con heridas en el abdomen, mientras que el otro policía logró cubrirse con un auto y repeler la agresión con su arma reglamentaria, por lo que resultó lesionado Luis Muñoz, el primero en ser detenido ni bien se recuperó en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.