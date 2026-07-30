"Fuiste nuestro ángel": policías municipales salvaron a un bebé de un año que se ahogaba en Villa Adelina

Fue en ese preciso instante cuando el móvil municipal pasó por el lugar. Sin titubear, uno de los oficiales descendió de la unidad, tomó al menor en sus brazos y aplicó de inmediato la maniobra de Heimlich. Tras segundos de máxima tensión, el niño expulsó la obstrucción y volvió a respirar con normalidad.

Lejos de finalizar allí, la intervención continuó con una logística impecable. Mientras el equipo de patrulla daba aviso preventivo al Hospital de Boulogne para que el cuerpo médico preparara la guardia, los oficiales escoltaron a los familiares en el vehículo particular.

Al arribar al centro de salud, los profesionales de la guardia ya aguardaban al paciente y, tras un examen exhaustivo, confirmaron que se encontraba en perfectas condiciones de salud.

Para el efectivo que realizó las maniobras de reanimación, la situación no era del todo desconocida: ya era la tercera vez en su carrera de servicio que lograba salvar una vida gracias a las capacitaciones continuas en RCP y atención de emergencias que reciben los agentes de seguridad de San Isidro.

El emotivo agradecimiento en redes

Al día siguiente del dramático episodio, la madre de Milo utilizó sus redes sociales para volcar su profundo agradecimiento hacia los uniformados, destacando la contención, la rapidez y el acompañamiento durante todo el trayecto hasta el hospital.

"Gracias por actuar tan rápido, por la tranquilidad que nos dieron y, sobre todo, por ayudar a Milo cuando más lo necesitaba", escribió la mujer, y cerró el mensaje con una frase que resume el sentir de todo su entorno: "Cristian, fuiste nuestro ángel".