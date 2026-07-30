"Fuiste nuestro ángel": policías municipales salvaron a un bebé de un año que se ahogaba en Villa Adelina
Un patrullaje preventivo de rutina se convirtió en una intervención heroica. "Fue el peor susto de nuestras vidas", expresó la mamá de Milo.
Lo que comenzó como una recorrida nocturna de prevención en la localidad bonaerense de Villa Adelina, entre los partidos de San Isidro y Vicente López, terminó transformándose en un hito inolvidable para una familia y su pequeño bebé, y en una muestra acabada de la importancia de la capacitación en primeros auxilios.
Gracias a la rápida reacción de los Oficiales de Seguridad de San Isidro, un bebé de un año que se encontraba al borde de la asfixia logró estabilizarse y hoy se encuentra sano en su hogar.
Todo ocurrió en plena madrugada, cuando el personal de la Patrulla Municipal avistó un grupo de personas reunidas en la vereda de una vivienda. Al desacelerar para custodiar el ingreso seguro de los vecinos, los efectivos advirtieron que la escena encubría una emergencia médica desesperante.
Minutos de tensión extrema por el bebé y la aparición de la patrulla
Minutos antes, el pequeño Milo dormía en la casa de su abuela cuando comenzó a manifestar severas dificultades para respirar.
"Se escuchaba un hilito de respiración. Cuando fuimos a verlo estaba bordó. Empezamos a hacer maniobras, pero no reaccionaba. Salimos a la vereda para llamar a sus padres y tratar de darle aire, pero seguía sin responder", recordó una familiar sobre los angustiantes instantes previos.
Fue en ese preciso instante cuando el móvil municipal pasó por el lugar. Sin titubear, uno de los oficiales descendió de la unidad, tomó al menor en sus brazos y aplicó de inmediato la maniobra de Heimlich. Tras segundos de máxima tensión, el niño expulsó la obstrucción y volvió a respirar con normalidad.
Lejos de finalizar allí, la intervención continuó con una logística impecable. Mientras el equipo de patrulla daba aviso preventivo al Hospital de Boulogne para que el cuerpo médico preparara la guardia, los oficiales escoltaron a los familiares en el vehículo particular.
Al arribar al centro de salud, los profesionales de la guardia ya aguardaban al paciente y, tras un examen exhaustivo, confirmaron que se encontraba en perfectas condiciones de salud.
Para el efectivo que realizó las maniobras de reanimación, la situación no era del todo desconocida: ya era la tercera vez en su carrera de servicio que lograba salvar una vida gracias a las capacitaciones continuas en RCP y atención de emergencias que reciben los agentes de seguridad de San Isidro.
El emotivo agradecimiento en redes
Al día siguiente del dramático episodio, la madre de Milo utilizó sus redes sociales para volcar su profundo agradecimiento hacia los uniformados, destacando la contención, la rapidez y el acompañamiento durante todo el trayecto hasta el hospital.
"Gracias por actuar tan rápido, por la tranquilidad que nos dieron y, sobre todo, por ayudar a Milo cuando más lo necesitaba", escribió la mujer, y cerró el mensaje con una frase que resume el sentir de todo su entorno: "Cristian, fuiste nuestro ángel".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario