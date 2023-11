Rosario: doble crimen y una casa incendiada en el barrio Gráfico

Durante la madrugada de este miércoles vecinos del barrio Gráfico, en el noroeste de Rosario, se despertaron con el ruido de la balacera que produjo el accionar de sicarios. Los jóvenes muertos fueron identificados como Francisco García y Karina Ferreyra embarazada de pocos meses.

Los mismos criminales se desplazaron hasta otra casa, sobre la misma manzana, atacaron a otro hombre y otra mujer a los que no pudieron matar y los dejaron gravemente heridos. Antes de retirarse incendiaron la casa.

José, el padre de la joven asesinada le relató a la policía: “Mi hija recibió 25 balas y su marido también. La dejaron hecha un colador. Hablé con ella ayer a las 17.30. Me llamó y me dijo que me había visto en una gomería. En un momento, se cortó la comunicación y no volvimos a hablar. Después me llamaron para decirme que la habían matado. La tirotearon a ella y a su marido, pero no podía creerlo. Hacía dos o tres meses,que se había venido a vivir acá. Sabía que el barrio era fulero. Era una chica de pueblo, inocente, no sabía nada. Vino a trabajar, limpiaba casas y cuidaba a gente grande”.

Obviamente conmovido, agregó que su hija iba a visitarlo algunos fines de semana a su casa en la localidad de Totoras, pero que nunca le había comentado estar bajo amenaza. “Me parece que ella estaba embarazada”, señaló.

El fiscal Alejandro Ferlazzo, quien investiga el doble crimen, intenta establecer la conexión existente con los otros hechos, donde una vivienda ubicada en Benteveo al 700 fue atacada a balazos dejando un joven de 23 años herido y en Magaldi al 8700 en la misma cuadra donde sucedieron los crímenes, otra mujer de 25 también resultó herida y le quemaron la casa.

En ese domicilio donde hirieron a la joven la Policía incautó una caja azul que contenía 83 bochitas de cocaína.