La contundente respuesta de una pizzería al cliente que desmereció su trabajo

Como ejemplo tenemos la respuesta de un local gastronómico de Rosario al comentario de un comensal en redes sociales: “La pizza no deja de ser agua con harina. $2000 por persona me parece un robo a mano armada”, escribió un tal Claudio tras concurrir a la pizzería Via Apia.

De hecho, propusieron un desafío al enojado cliente, a cambio de regalarle pizza gratis de por vida: hace pizza en una hora con un kilo de harina y un litro de agua, en las instalaciones de la pizzería. Eso sí: sin ayuda de los empleados ni utilizar las instalaciones del local ni otros ingredientes que la harina y el agua con los que, según Claudio, se hace la pizza…

Mirá: