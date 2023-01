La mamá de Messi fue a la pizzería que lanzó el "desafío Claudio"

Claudio, al parecer, no aceptó el desafío pues, según los responsables de la pizzería, no concurrió al local. Quien sí lo hizo para degustar las pizza del tradicional local rosarino fue Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, por lo que Via Apia volvió a tener repercusión mediática.

https://twitter.com/ViaApiaPizzeria/status/1618055953852796928 ¡Sonrían! La mamá del mejor del mundo vino a comer pizza ♥ Gracias Celia por la buena onda pic.twitter.com/U45r9ova8Z — Via Apia (@ViaApiaPizzeria) January 25, 2023

A raíz de ellos, el dueño del lugar, Rodrigo Echen, fue entrevistado por medios locales y se refirió a la polémica con el cliente, señalando que “mucha gente piensa que realmente fue una estrategia de marketing, que estaba todo planificado; pero nada que ver, nada estaba pensado. Jamás pensamos que íbamos a tener tanto alcance”.

En diálogo con radio Nacional, dijo del ya famoso Claudio que “nos gustaría que aparezca. Sobre todo para dejar en claro que no es nada personal. Sólo fue una respuesta irónica. Lo invitaremos a la cocina para que vea cómo se hace una pizza”, sentenció.