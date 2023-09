Rosario: le robaron la moto, la recuperó a golpes e increpó a la Policía

Ya con el botín en manos, dos de los cuatro delincuentes emprendieron la marcha y fueron perseguidores por la misma víctima. A pesar de su intento por detenerlos, ambos lograron escapar. Acto seguido, el hombre se dio media vuelta y advirtió que los dos ladrones restantes todavía no habían escapado del lugar.

Según la grabación, que pertenece a una cámara que está a media cuadra del ataque, la víctima después corrió y se tiró lanzó sobre el ladrón que conducía su moto, logró desestabilizarlo y hacerlo caer al piso. Sin embargo, el sospechoso se paró rápidamente y se subió al vehículo de su compañero de robo.

robo moto rosario

Como consecuencia de su reacción, Patricio recuperó su moto, que quedó visiblemente dañada sobre el lateral que derrapó en la calle. Poco después, llegó la Policía de Santa Fe.

Notablemente afectado por la secuencia en la que se puso en riesgo, luego apuntó contra la Policía de Santa Fe y el gobernador Omar Perotti.

"Me acaban de querer robar una moto. Vino la Policía y lo ocultó. Me robaron el celular y se fueron. Mirá la moto, mirá el espejo, mirá, está todo roto. Acá está el casco de los cacos, acá está el casco de los cacos. Yo me enfrenté a los cacos, no ustedes”, reprochó, según puede verse en el video posteado por la cuenta de X Vecinales Rosarinas Unidas.

Patricio G. mostró ante el vecino que lo filmaba las lesiones en su brazo izquierdo y en el rostro. “Me caí al piso. Lo único que quiero es ayuda, que responda la Policía. Me quisieron robar la moto y me tiré encima de la moto. Miren cómo tengo la cara”, concluyó.