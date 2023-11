Rosario: lo golpearon y le tiraron la llave del auto durante una discusión de tránsito

VIDEO Así golpearon a un médico durante una discusión de tránsito en Rosario

discusion de transito y agresion

“Venía de zona norte hacia el centro. En Avellaneda freno para doblar por Carballo y cuando el semáforo se pone en verde salgo y por la derecha se me cruza un auto que dobló como venía. Veo que el señor me empezó a insultar pero no le di bola, pensé que había quedado ahí”, relató Martín a Rosario3.

De acuerdo a su relato, cuando frenó en el semáforo de Oroño, estaba con la ventanilla baja y el conductor del otro vehículo bajó, comenzó a insultarlo y lo golpeó en la cara. “Sin entender lo que estaba pasando, me bajo como puedo y veo que la señora viene a insultarme. Agarro mi celular y empiezo a grabar y ahí es cuando la mujer que venía en el otro vehículo entra a mi auto, me saca la llave y la tira del otro lado de la avenida”, sostuvo.

En la filmación se ve que mientras arroja la llave la mujer lo acusa de estar bajo los efectos de la droga y el otro agresor, que se había vuelto a subir al vehículo, se baja nuevamente e intenta forcejear para evitar que lo sigan filmando.

“Yo soy un profesional de la salud, después de la agresión tuve que ir a cumplir el turno al hospital de Niños, no pude ni hacerme bien las curaciones por los golpes. Ninguna de las acusaciones que me hicieron son reales. Estaban fuera de si”, remarcó el hombre agredido.

Después del episodio, Martín pidió ayuda a su pareja y fueron a la comisaría segunda a hacer la denuncia. “Me tomaron la declaración y después tuve que ir a la UR II para que constaten las lesiones. No sé qué fiscal tiene la causa, pero si piden las cámaras van a ver cómo ocurrió todo”, aseveró.

“La verdad es que nunca me imaginé que me podía pasar algo así en la calle. Quedé con mucha impotencia, encima tuve que pasar toda la noche en la guardia pediátrica porque no podía faltar al trabajo”, lamentó el hombre.

Una vez que la filmación se hizo viral, desde el municipio confirmaron que ya pusieron en aviso al Procurador general para que inicie una investigación de oficio. “Seguramente por el dominio del auto va a convocar las partes, pedir las cámaras del lugar para ver la escena completa y ver si se puede hacer una acusación”, explicó la secretaria de Control, Carolina Labayru.