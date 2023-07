Rosario: un sicario le precintó el cuello a una mujer

El hombre comenzó a golpearla, la amordazó y le colocó un precinto alrededor del cuello, dejándola con peligro de asfixia. El agresor la amenazó de muerte y le exigió que retirara la denuncia hacia su ex pareja y dejara de hacer pública su situación de violencia.

IMÁGENES SENSIBLES Así quedó la mujer atacada por un sicario en Rosario

Cuando se retiró, Carolina activó el botón de pánico no podía hablar ya que tenía la boca con cintas. “Como pude me arrastré hasta la puerta y comencé a pegarle patadas, así vinieron los vecinos, me desataron y me levantaron del piso adonde me encontraba”, explicó la mujer a Vía País.

El momento del rescate quedó registrado por el celular de uno de los asistentes, que mostró el estado en el que encontraron a la mujer, al borde de perder el conocimiento por la falta de oxígeno.

Carolina explicó que recibió “violaciones y golpes. Cuando quedé embarazada me pidió que aborte, me pegó y estuve cinco meses en cama con medicación para no perder a mi hijo”, detalló la mujer hace un mes en cámaras de televisión.

“Él hoy tiene cinco años y quiero que me ayuden a que no le pase nada a mi hijo, más que nada”, agregó.

Tras años de denuncia, la mujer había logrado que le dieran prisión preventiva, pero el hombre fue excarcelado tras el pago de una fianza y la violencia comenzó nuevamente.