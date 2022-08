Video: se hizo pasar por un pasajero y asaltó a un taxista en Rosario

“No bien llegamos, me indicó que doblara hasta Constitución. Y ahí ya me di cuenta que algo no andaba bien”, contó en Rosario3.

Las imágenes muestras que el ladrón reveló sus intenciones, le dijo “no te quiero hacer daño” y posteriormente le sacó su billetera, que contaba con pocos billetes porque recién comenzaba a trabajar.

rosario taxista camara oculata robo

“Estaba enloquecido por buscar el celular”, dijo la víctima del robo. En el video se lo escucha decir: “Tengo las llaves. Tengo pastillas del médico nada más”. El delincuente se fue del auto resignado con un insulto al no conseguirlo.

El Ministerio Público de la Acusación informó a La Capital que la denuncia fue radicada en la comisaría 21ª y que ya identificaron al ladrón.

“Sufrimos mucha violencia de parte de los pasajeros, ya sea que te vayan a robar o no. Estamos cansados de las falsas denuncias y de situaciones incómodas. Por eso decidí poner una cámara testigo para audio y video”, reveló luego el taxista.