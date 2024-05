Habló el hombre que encontró la caja del material radiactivo robado en Saavedra: "Llamé a la policía"

“Fui a comprar un repuesto y cuando volvía estacioné a mitad de cuadra, caminando por la vereda veo la caja al costado del contenedor de residuos. Me arrimo, la toco con el pie y al ver que era pesada me llamó la atención. Levanté el telgopor que tenía arriba y veo la lata dorada con inscripciones", comenzó explicando Ariel al móvil de C5N.

Y continuó: "Levanté la lata, leí que decía tratamiento del cáncer, la volví a tapar con el telgopor, la dejé donde estaba y volví a seguir trabajando".

Ante la pregunta de por qué no avisó en el momento del hallazgo a la policía dijo: "No llamé a la policía porque no sabía de que se trataba. No me llamó la atención hasta que a la noche vi en el noticiero que se habían robado esa caja y ahí llamé e hice la denuncia. Cuando vinimos ya no estaba la lata. Acompañé a la policía en la noche y ya no estaba la lata. Estaba la caja vacía".

Repecto al temor de haberse contaminado por haber tocado la lata, Ariel dijo: "me dijeron que si la lata estaba cerrada y no había manipulado el líquido no había problema".