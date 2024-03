Un joven alcoholizado incrustó su auto en una panadería de Saavedra: no hubo muertos de milagro

En diálogo con Argentina en Vivo, por C5N la dueña del local relató cómo fue la terrible situación. “Nosotros estábamos recién abriendo por eso no de las empleadas queda en un rincón, porque estaba abriendo la caja y la otra estaba ingresando al local, pero no les pasó nada de milagro”, explicó.

Embed - IMPACTANTE CHOQUE en SAAVEDRA: un auto quedó INCRUSTADO en una PANADERÍA

Al mismo tiempo, la mujer señaló que el conductor que provocó el accidente estaba alcoholizado. “Él no quiere que revisen el auto. Quiere subirse y sacarlo, pero no lo puede tocar hasta que no lleguen de Fiscalía. Todavía no le hicieron el test de alcoholemia”, agregó y reconoció que no hay heridos, pero sí daños materiales.

En las imágenes se pudo ver como el comercio quedó completamente destruido, con la mercadería en el suelo y los vidrios tanto del frente como de los mostradores completamente rotos.

“Hace una semana nos rompieron los cristales en un intento de un robo, y los cambiamos todos. Hacía tres días que teníamos los cristales nuevos. Ahora nos rompió todo, no dejó ni una heladera sana, la única que quedó sana es la del take away, el resto rompió todo. Me arruinaron. Lo único es que todos estamos bien”, relató la dueña del local repasando los daños materiales.

EL TEST DE ALCOHOLEMIA ARROJÓ RESULTADO POSITIVO

Aproximadamente dos horas y media después del choque, las autoridades le realizaron el test de alcoholemia al conductor que provocó el accidente y arrojó 1.52 de alcohol en sangre.

Este resultado se dio después de que el hombre tomara dos botellas de litro y medio de agua, lo cual se especula que el valor del test debería haber sido mucho mayor. A raíz de esto, se procedió a sacarle el registro de conducir.