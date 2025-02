Saladillo: un padre golpeó salvajemente a su hija por no usar casco en la moto

"Dame la moto, llevame el auto", ordenó el hombre al subirse ágilmente a la moto, como si se tratara de un delincuente que acaba de robar un vehículo. La voz de la chica no se distingue en todo el video, pero en vez se escuchan las críticas de uno o dos testigos que miraron azotados la secuencia.

"¿Cómo le va a pegar así en el sueldo? ¿Sos tarado?", lanzó uno de los testigos de la escena, a lo que el hombre ofreció la explicación menos esperada sobre por qué derribó a su propia hija a los golpes.

"Pero yo estoy criando a mi hijo y no quiero que se mate. Prefiero pegarle una piña, ¿entendés?", convino el hombre al intentar irse de la escena, que se desarrolló cerca de las 21 en la calle Belgrano y Almafuerte.

"Pero a un chico, no a una chica...", quiso señalar una testigo, a lo que el hombre repitió a los gritos: "Prefiero pegarle una piña y que no se mate. Por favor, entendé. Si vos sabés los hijos que tenés... No quiero que se mate, querida".

Todavía no está claro cómo llegó el padre a semejante razonamiento sobre la crianza de su hija, ni qué tipo de trato habitual tendría con la chica, pero la grabación data de hace una semana y todavía no hay novedades de si la policía o la justicia intervinieron a favor de ella.