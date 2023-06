Femicidio en Saladillo: el asesino de Rocío González sigue prófugo y su familia pide justicia

"Estamos a la deriva, no nos dicen nada desde la Justicia, nuestra familia está expuesta. La jueza para lo único que está preparada es para atrapar delincuentes, pero no para defender los derechos de una mujer. Acá los casos quedan impunes. No queremos que este caso quede impune", manifestó la mujer a TN.

La investigación está a cargo de la fiscal Patricia Hortel, encargada de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Saladillo. Tras cometer el femicidio, Chidichimo se fugó en una moto de 110 cilindrada, que luego abandonó en un campo a unos 10 kilómetros y desde allí siguió la fuga a pie.

Este domingo la Policía realiza varios rastrillajes en el paraje La Razón, unos 25 kilómetros al sur de Saladillo, donde se encontró la moto del femicida. La búsqueda se lleva a cabo en una zona descampada con el apoyo de vehículos todoterreno, drones y un helicóptero de una empresa privada.

Chidichimo, de 25 años, es buscado intensamente por agentes de la comisaría local y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata y la SubDDI Brandsen, con la cooperación de las brigadas locales y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la policía bonaerense.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.