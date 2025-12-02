Salió a la luz el video de la pelea entre dos alumnas que derivó en una agresión a docentes en Grand Burg
Tras el enfrentamiento entre las estudiantes, la familia de una de ellas dejó el comedor del colegio destruido y agredió a los docentes.
Un gravísimo episodio de violencia sacudió los cimientos de la comunidad educativa de Grand Bourg, en Malvinas Argentinas, el pasado viernes. Lo que comenzó como un enfrentamiento físico entre dos alumnas en las inmediaciones del complejo escolar, que alberga a la Escuela Secundaria N°18, la Escuela Primaria N°29 y un jardín de infantes, escaló a un ataque sin precedentes que incluyó la destrucción de instalaciones y la brutal agresión a docentes, quienes sufrieron quemaduras con agua hirviendo.
El conflicto se inició con la pelea entre las estudiantes. Los docentes del complejo intervinieron rápidamente, logrando separar a las jóvenes y conteniendo lo que parecía ser el fin del altercado. Sin embargo, la situación tomó un giro dramático pocos minutos después, cuando familiares de una de las involucradas se presentaron en la puerta del colegio exigiendo ser recibidos por las autoridades.
Ante la negativa de las autoridades a recibirlos, los familiares se violentaron e irrumpieron de manera forzada. El ingreso se produjo por el área del comedor de la primaria, un espacio común utilizado por los tres establecimientos. El momento de la irrupción coincidió con el horario en que el personal auxiliar se encontraba preparando mate cocido para los alumnos.
En un acto de extrema violencia, los agresores tomaron las ollas con agua hirviendo y la arrojaron contra los docentes que se encontraban en el lugar, causándoles serias lesiones. Tras la agresión física al personal, procedieron a destrozar el establecimiento.
El comedor quedó en un estado de caos total. El portón que separa los distintos niveles fue destruido, al igual que las mesas utilizadas por los estudiantes para sus comidas. Bebidas volcadas, platos y vasos hechos añicos completan el panorama de la devastación. Desde la institución, se radicó la denuncia correspondiente en la comisaría local. Se conoció que una tía de la menor fue demorada, aunque posteriormente recuperó su libertad.
La versión de la familia: "Solo queríamos sacar a la nena"
En medio del escándalo, Belén, la madre de una de las adolescentes involucradas en la pelea, brindó su testimonio a la prensa, asegurando que ella no estuvo presente durante los incidentes. Aunque negó que su familia haya provocado los destrozos, sostuvo que su único objetivo era ingresar al establecimiento para buscar a su hija.
“Lo único que querían hacer era sacar a la nena para ver cómo estaba. Mi familia estaba tocando timbre y me dijeron que no le abrían la puerta”, declaró Belén, quien admitió que comenzaron a patear la puerta debido a la preocupación por la menor, quien, según su relato, estaba golpeada. Belén afirmó que su hija debió ser hospitalizada y le realizaron estudios por un presunto traumatismo de cráneo.
Por su parte, Marcela, la abuela de la chica, también negó haber participado en los destrozos: “Yo entré a buscar a mi nieta, no entré a romper nada, buscaba la nena. Si hay testigos y hay cámaras que me busquen y me digan si rompí algo”. No obstante, confirmó que una de sus hijas fue detenida, acusada de ser la responsable de arrojar los objetos.
