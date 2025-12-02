Salió a la luz el video de la pelea entre dos alumnas que derivó en una agresión a docentes en Grand Burg

La versión de la familia: "Solo queríamos sacar a la nena"

En medio del escándalo, Belén, la madre de una de las adolescentes involucradas en la pelea, brindó su testimonio a la prensa, asegurando que ella no estuvo presente durante los incidentes. Aunque negó que su familia haya provocado los destrozos, sostuvo que su único objetivo era ingresar al establecimiento para buscar a su hija.

“Lo único que querían hacer era sacar a la nena para ver cómo estaba. Mi familia estaba tocando timbre y me dijeron que no le abrían la puerta”, declaró Belén, quien admitió que comenzaron a patear la puerta debido a la preocupación por la menor, quien, según su relato, estaba golpeada. Belén afirmó que su hija debió ser hospitalizada y le realizaron estudios por un presunto traumatismo de cráneo.

Por su parte, Marcela, la abuela de la chica, también negó haber participado en los destrozos: “Yo entré a buscar a mi nieta, no entré a romper nada, buscaba la nena. Si hay testigos y hay cámaras que me busquen y me digan si rompí algo”. No obstante, confirmó que una de sus hijas fue detenida, acusada de ser la responsable de arrojar los objetos.