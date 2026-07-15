Trágico incendio en Malvinas Argentinas: una nena de 3 años murió y otros cuatro menores fueron hospitalizados

En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas, personal del SAME, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires y miembros de Policía Científica, quienes llevaron a cabo las tareas de emergencia, atención a las víctimas y posterior investigación para determinar las causas del siniestro.

Otro incendio fatal en Malvinas Argentinas

El mismo lunes a la madrugada también se registró un segundo incendio fatal, esta vez en la intersección de las calles Bolivia y Maipú, en la localidad de Tierras Altas, donde una mujer mayor falleció por inhalación de monóxido de carbono, según informó Malvinas Argentinas Noticias.

Según fuentes oficiales, en este caso, el inicio del siniestro también habría estado relacionado con un desperfecto eléctrico en una estufa que había quedado encendida durante la noche.