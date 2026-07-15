Trágico incendio en Malvinas Argentinas: una nena de 3 años murió y otros cuatro menores fueron hospitalizados
De acuerdo con las primeras hipótesis, el fuego habría comenzado por el mal funcionamiento de una estufa eléctrica.
Una nena de tres años murió y otros cuatro menores tuvieron que ser trasladados a un hospital a raíz de un fatal incendio que se desarrolló dentro de una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas.
El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes, en una casa situada en la intersección de las calles Nazca y Lavoisier. Al momento del incendio, en el interior de la vivienda se encontraban dos adultos y cinco menores.
De acuerdo con las primeras informaciones, la pequeña de 3 años perdió la vida como consecuencia de inhalación de monóxido de carbono.
En tanto, los demás ocupantes lograron salir a tiempo de la vivienda. Según informaron medios locales, los otros cuatro menores tuvieron que ser trasladados al Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete para recibir atención médica preventiva.
Si bien las causas por las que se originó el incendio aun son materia de investigación y se aguardan los resultados de las pericias realizadas en el inmueble, las primeras hipótesis apuntan a un posible mal funcionamiento de una estufa eléctrica como desencadenante del incidente.
En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas, personal del SAME, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires y miembros de Policía Científica, quienes llevaron a cabo las tareas de emergencia, atención a las víctimas y posterior investigación para determinar las causas del siniestro.
Otro incendio fatal en Malvinas Argentinas
El mismo lunes a la madrugada también se registró un segundo incendio fatal, esta vez en la intersección de las calles Bolivia y Maipú, en la localidad de Tierras Altas, donde una mujer mayor falleció por inhalación de monóxido de carbono, según informó Malvinas Argentinas Noticias.
Según fuentes oficiales, en este caso, el inicio del siniestro también habría estado relacionado con un desperfecto eléctrico en una estufa que había quedado encendida durante la noche.
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