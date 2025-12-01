Grand Bourg: familiares de una alumna atacaron docentes con agua caliente

agresion docentes grand bourg

Marcela, abuela de una de las jóvenes que participó de la golpiza, habló con los medios luego de la denuncia: "Entré a buscar a mi nieta, no entré a romper nada", sostuvo a los gritos. "Tengo pruebas, tengo testigos", aseguró sin dar mayores detalles sobre quiénes fueron los responsables de los destrozos y de las agresiones.

Según la mujer, tras la pelea, su nieta se dirigió hasta la escuela para esconderse. Ante esto, los familiares fueron hasta el lugar para buscarla, pero, según denuncian, las autoridades no los dejaron ingresar. "Vengo hasta la escuela porque no tengo nada que ocultar. Me llamaron y me dijeron que la nena fue golpeada a una cuadra de la escuela. Nadie del colegio nos avisó. ¿Por qué no se dedicaron y llamaron a la familia?”, se quejó Marcela.

“Yo entré, pero no me voy a hacer cargo porque no rompí nada. Estuve con las auxiliares en la comisaría. Entramos varios, todos familiares, yo solo quería sacar a mi nieta", lanzó la mujer. Además, mencionó que dos de las adolescentes involucradas en la pelea eran familiares. Por otro lado, desmintió que hayan ingresado por la fuerza: "La puerta se cayó", sostuvo.

Este lunes por la mañana, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar. Tras la denuncia, la causa por daños y lesiones quedó en manos de la fiscal Sánchez, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial San Martín.

El comunicado de la escuela de Grand Bourg tras la agresión de familiares

Autoridades de la Escuela N°29 de Grand Bourg emitieron un comunicado e informaron que se estaban tomando las medidas necesarias luego de la brutal agresión.

“A raíz de los hechos acontecidos en nuestra escuela el pasado viernes en horas de la tarde, queremos comunicarles que se están desarrollando las intervenciones institucionales correspondientes que incluyen la denuncia en la Justicia por agresiones”, señalaron.

Al mismo tiempo, indicaron que “se seguirá trabajando institucionalmente con todos los estudiantes sobre la resolución pacífica de conflictos y la no violencia”.

“Es por esto que deseamos transmitirles tranquilidad, recordando que la escuela es un espacio de diálogo que abre sus puertas para atender inquietudes”, concluyeron.