Vacaciones de invierno en Salta: dónde está el pueblo considerado como el corazón de los valles salteños
Se trata de un destino de ensueño que ofrece un tranquilo descanso dentro de un entorno natural que parece sacado de una película.
Salta ofrece miles de lugares para descubrir y descansar llenos de rincones escondidos. Los cerros, las montañas y las lagunas embellecen la naturaleza más pura del país. Sin embargo, muchas personas no llegan a explorar los lugares más escondidos de la región.
A 37 kilómetros al sur de la ciudad de Salta, El Carril se destaca como un lugar que conserva el encanto de tiempos pasados. Sus calles tranquilas, las fachadas históricas y un paisaje natural hacen de este pueblo un sitio cautivador por su vínculo con episodios importantes de la historia nacional.
Qué se puede hacer en El Carril
Un sitio imprescindible para visitar es el Museo Histórico Regional, abierto en 2012 para celebrar el centenario del pueblo. Pueden descubrir las costumbres gauchas, adquirir productos artesanales de la zona y asistir a diversas actividades culturales. Otro lugar destacado es el predio del Bañao, espacio dedicado a recordar la batalla entre las fuerzas del General Güemes y los realistas.
En cuanto a la oferta gastronómica, la Feria de Comidas Regionales se ha consolidado como un atractivo principal para los turistas. Ubicada en la antigua estación Facundo de Zuviría, presenta platos tradicionales como locro, humita y, especialmente, las famosas empanadas. Las empanadas carrileñas, reconocidas como patrimonio provincial, son el símbolo culinario del pueblo.
El Carril destaca también por su importante producción tabacalera. Las cepas Burley, Virginia y Criollo se cultivan mediante métodos tradicionales, lo que les otorga un prestigio por su calidad y aporta al pueblo una identidad agrícola distintiva.
Dónde queda El Carril
Situado en el Valle de Lerma, El Carril forma parte del departamento de Chicoana. Su proximidad a la ciudad de Salta lo convierte en una opción perfecta para quienes desean explorar pueblos con identidad propia. El paisaje, rodeado de cerros, caminos y la típica vegetación del noroeste argentino, completa una imagen inconfundible.
Cómo llegar a El Carril
Partiendo desde la ciudad de Salta, se puede llegar a El Carril por la Ruta Nacional 68 en un viaje en auto de aproximadamente 40 minutos. Otra opción es tomar un colectivo desde la terminal de Salta, con servicios diarios accesibles. El recorrido ofrece un paseo pintoresco que atraviesa zonas rurales y pequeñas localidades.
