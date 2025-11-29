Vacaciones de invierno en Salta: dónde está el pueblo considerado como el corazón de los valles salteños

El Carril cartel.webp

El Carril destaca también por su importante producción tabacalera. Las cepas Burley, Virginia y Criollo se cultivan mediante métodos tradicionales, lo que les otorga un prestigio por su calidad y aporta al pueblo una identidad agrícola distintiva.

Dónde queda El Carril

Situado en el Valle de Lerma, El Carril forma parte del departamento de Chicoana. Su proximidad a la ciudad de Salta lo convierte en una opción perfecta para quienes desean explorar pueblos con identidad propia. El paisaje, rodeado de cerros, caminos y la típica vegetación del noroeste argentino, completa una imagen inconfundible.

Cómo llegar a El Carril

Partiendo desde la ciudad de Salta, se puede llegar a El Carril por la Ruta Nacional 68 en un viaje en auto de aproximadamente 40 minutos. Otra opción es tomar un colectivo desde la terminal de Salta, con servicios diarios accesibles. El recorrido ofrece un paseo pintoresco que atraviesa zonas rurales y pequeñas localidades.