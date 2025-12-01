Brutal golpiza a un joven a la salida de un boliche en Salta: "¡Matalo, mandalo al hospital!"

A días de cumplirse un nuevo aniversario por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, la pelea en Salta causó gran indignación en redes sociales, donde los usuarios no pudieron evitar la comparación entre ambos casos y expresar su consternación.

“Alguien sabe cómo está el chico que golpean salvajemente? ¡La verdad que el caso Báez Sosa no nos dejó nada de aprendizaje!”, publicó una usuaria en el portal Latidos Güemes, donde se publicó el video. Otro comentario remarcó: “Si tan solo dimensionaran que un momento de ira le puede arruinar la vida a una familia entera y la de ellos mismos”.

Al mismo tiempo, hubo fuertes críticas al rol de las familias de los agresores, a la falta de educación y de límites hacia los adolescentes: “Están re mal de la cabeza, la vida del otro no vale nada... Padres, hablen con sus hijos!”. Otros, además, exigieron que se impongan sanciones a los agresores ante este tipo de hechos: “Tendrían que meter preso a todos. El que golpea realmente lo quería matar, golpea con tanto odio”.

Un futbolista fue asesinado durante una pelea a la salida de una fiesta de egresados en Córdoba

Gerónimo Carabajal, un joven futbolista de 26 años, murió tras ser apuñalado durante una violenta pelea a la salida de la fiesta de egresados de su hermano en la localidad de Melo, en el sur de la provincia de Córdoba. Un dramático video registró el fatal episodio.

En la madrugada del domingo, una discusión entre varias personas escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea que derivó en el ataque fatal contra Carabajal. Todo ocurrió cuando estaba por terminar la fiesta de egresados del IPEA 237 San Antonio, realizada en el salón de la Sociedad Italiana.

Toda la brutal secuencia quedó registrada en un video grabado por uno de los testigos con su celular.

futbolista asesinado

En las imágenes se lo observa a Carabajal tirado en medio del asfalto, al lado de una camioneta blanca. Pese a que el joven se encontraba gravemente herido, los demás continuaron con la riña, que se extendió al medio de la calle y sobre la vereda de enfrente.

Carabajal, quien había asistido al festejo de egreso de su hermano y residía en la localidad vecina de Serrano, había recibido dos puñaladas profundas en el tórax. Tras la llegada de los equipos de emergencia, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Ramón Cárcano, en Laboulaye, donde los médicos constataron su fallecimiento.