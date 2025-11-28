Descubrí Salta en 2026: el destino para conocer una de las joyas arqueológicas argentinas

image

Además de conocer este elemento histórico, el recorrido ofrece múltiples actividades:

• Fotografía panorámica: las vistas de la Quebrada del Toro son espectaculares, especialmente durante la mañana y el atardecer.

• Caminatas y senderismo: el camino incluye sectores irregulares, antiguos senderos y miradores naturales para explorar con calma.

• Contacto con la historia: es un punto ideal para quienes desean aprender sobre la expansión del Imperio incaico en el actual territorio argentino.

Gracias a su altura, el silencio del entorno y el paisaje de montaña, el sitio se convierte en una experiencia que combina naturaleza, espiritualidad y pasado ancestral.

Dónde queda el Sillón del Inca

El Sillón del Inca —también conocido como Silla del Inca— se encuentra en la Quebrada del Toro, uno de los corredores geográficos más importantes de Salta. Está ubicado a unos 70 kilómetros de la capital provincial, muy cerca de la localidad de Ingeniero Maury, y a una altitud aproximada de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Este sitio no solo destaca por su relevancia arqueológica, sino también por estar inmerso en un paisaje que combina paredes rocosas, vegetación de altura y un entorno casi intacto. La zona fue, históricamente, un punto estratégico para el tránsito de poblaciones originarias y para la posterior expansión incaica hacia el sur del continente.

Visitar este rincón permite comprender el valor cultural de la región y la importancia que tuvo la Quebrada del Toro como ruta de comunicación, comercio y control territorial.

Cómo llegar al Sillón del Inca

Llegar al Sillón del Inca requiere cierta preparación, pero el esfuerzo se ve ampliamente recompensado. El acceso se realiza tomando la Ruta Nacional 51 desde la ciudad de Salta con dirección a Ingeniero Maury. Ese tramo puede hacerse en auto propio, excursión o transporte contratado.

Una vez en Maury, el camino continúa a pie por un sendero que asciende hasta los 3.600 metros. Se recomienda ir acompañado por un guía especializado, ya que el terreno puede ser exigente y la señalización no siempre es clara. Además, la altura suele demandar un ritmo de caminata más lento y mayor hidratación.