Salta: condenaron a prisión perpetua a una madre que mató a golpes a su hijo de 11 años

Cardozo vivía con su hijo en el barrio Solidaridad, ubicado en el sudeste de la capital provincial. En su relato ante la justicia, la mujer afirmó que aquel 31 de agosto notó que había manchas de sangre en su casa pero pensó que eran de su perra, que estaba en celo.

En realidad, el que estaba herido de gravedad era Leonel, quien eventualmente fue trasladado, ya inconsciente, al hospital Papa Francisco, donde se confirmó su muerte por una lessión punzopenetrante en su cráneo.

Durante el juicio tres testigos describieron varias instancias de maltrato infantil que vivió Leonel: desde sus respectivos hogares podían oír desde los pedidos de perdón del nene hasta los insultos de una mujer, a la que identificaron como su madre, pasando por el sonido de un cinto usado de látigo.

Entre los relatos escuchados en la Sala I del Tribunal de Salta una mujer detalló que había visto marcas en el cuerpo de Leonel consistente con esos cintazos, y que alguna vez escuchó una de esas palizas cuando fue al corralón que Cardozo tiene en el barrio donde ambas viven.

Otro de los testigos fue un hombre que reveló que él y sus padres cuidaban de Leonel cada desde que era bebé, pero que cuando el nene tenía siete años su madre empezó a aislarlo de ellos, informó el medio El Tribuno de Salta.

Las veces que el hombre encontró a Leonel por el barrio notó lesiones en su espalda, piernas, manos y brazos, pero el nene siempre explicaba que eran moretones producto de caídas de la bicicleta.

El tercer testigo fue el vecino de la casa de Cardozo, que dio cuenta del control abusivo que la mujer mantenía sobre su hijo, al punto tal que una vez lo vio llorando con dos de sus primos mayores tras recibir una paliza en su casa y la madre de los otros chicos -tía de Leonel- le explicó que había hecho una denuncia por maltrato infantil.

Pero esa denuncia, si existió, ni prosperó a tiempo para evitar la muerte de Leonel.