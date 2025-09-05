Un pueblo mágico de Salta conocido como "el balcón del cielo": conocelo acá

La gastronomía local es otro de los grandes atractivos. Desde empanadas salteñas y tamales hasta platos con carne de llama y quinua, todo acompañado por vinos de altura producidos en bodegas boutique que se pueden visitar para degustaciones.

Dónde queda Cachi

Cachi está ubicado en pleno Valle Calchaquí, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Pertenece a la provincia de Salta y se caracteriza por estar rodeado de montañas, ríos y campos de cultivo que lo convierten en un destino pintoresco y tranquilo.

Su apodo, “el balcón del cielo”, responde a las vistas que ofrece sobre el valle y a la sensación de estar en un punto elevado, donde la naturaleza se aprecia en toda su magnitud.

Cómo llegar a Cachi

Desde la ciudad de Salta capital, el recorrido hacia Cachi es de aproximadamente 160 kilómetros. El viaje dura entre 3 y 4 horas en auto, transitando la famosa Ruta Provincial 33, que atraviesa la Cuesta del Obispo, una carretera de curvas con paisajes espectaculares.

Otra alternativa es tomar excursiones organizadas desde Salta, que incluyen paradas en sitios icónicos como el Parque Nacional Los Cardones. También se puede llegar en colectivos de media distancia, aunque lo más recomendable es ir en vehículo propio para disfrutar de cada mirador y detenerse en los puntos panorámicos.