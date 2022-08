Impresionante triple choque de camiones en Salta: uno cayó por un terraplén

triple coque 2.jpg

El choque ocurrió pasada las 8 en el puente de la ruta 9/34 en la provincia de Salta. Según trascendió de fuentes policiales, uno de los camiones intentó sobre pasar a otro justo a la altura del puente, pero al ver que no lo lograría quiso regresar a su carril. El tercer camión que transitaba en sentido contrario no pudo maniobrar para esquivar al que realizó una maniobra a las claras prohibidas y termina impactándolo. Por la fortaleza del impacto uno de los vehículos rompió la baranda y cayó desde el puente por un terraplén que en ese lugar afortunadamente no es de gran altura.

Los choferes quedaron levemente heridos, pudieron salir por sus medios y fueron trasladados al hospital Melchor Figueroa de Cornejo para su evaluación. Los camiones quedaron atravesados en la ruta, que permaneció cortada por varias horas.