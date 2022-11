Síndrome de Burnout: alertan que será la pandemia de 2023

sindrome burnout

“Es un estrés crónico no tratado con éxito creado en el ámbito laboral. Significa que existieron alertas previas que no se resolvieron, en tanto, cuando tenemos Burnout ya estamos tarde", advierte la psicóloga Valeria Fabris, (M. N. 68220, Licenciada en Psicología y en Administración de Empresas), que ayudó y trabajó con empleados para buscar la armonía con el trabajo híbrido y crear un concepto de resiliencia ante la propia adversidad.

El Burnout "afecta tanto a nivel emocional como mental y físico, y es diferente en cada persona. En el contexto de post pandemia con un mercado y economía inestable, con mayores niveles de ansiedad y de depresión, hoy el Burnout se pone sobre la mesa”.

“Cuando los países están en crisis económicas, cuando hay más inestabilidad inflacionaria, es cuando más se necesita esa contención porque pasamos el 70% de nuestro tiempo en el trabajo”, indica Fabris.

Y remarca, “los problemas de salud mental generan costos económicos directos e indirectos: presentismo, costos de atención médica, rotación de empleados, reducción de compromiso, baja productividad y ausentismo o licencias”.

Síntomas de Burnout

Los síntomas comienzan con un agotamiento gradual, por tanto, cuando se llega al Burnout es porque no hubo una intervención previa de la situación.

Los empleados comienzan con sentimientos de agotamiento y falta de energía, pensamientos pesimistas, desconexión con las tareas y una despersonalización emocional con respecto a tus colaboradores y en las relaciones interpersonales.

Es una sensación de sobreesfuerzo y de insensibilidad.

Por esto, necesario que cada individuo pueda optimizar su jornada de trabajo, cambiar de posición para renovar los estímulos, realizar pausas para que el cerebro se revitalice, desconectarse por una hora o respetar el horario del almuerzo, hacer actividad física y reuniones cortas.

La incorporación de estos hábitos mejora el bienestar, la relación con el trabajo y la autogestión.

Burnout: la clave de priorizar el bienestar y salud mental de los empleados

La psicóloga Valeria Fabris aplicó las herramientas en particular sobre Ixpandit Fintech Factory, una empresa dedicada al servicio de préstamos digitales, donde creó una solución para dar herramientas personales a cada empleado.

“Hace un año y medio que se inició este acompañamiento, dando acceso directo y apoyo psicológico, individual y confidencial a las personas, donde brindamos herramientas para enfrentar diversas situaciones, desde cómo comunicarse hasta visibilizar sus potencialidades. Este apoyo potencia a los recursos a sentirse mejor, más comprometidos y reconocer cuáles son sus habilidades”, subrayó Fabris.

Primero se realiza una encuesta anónima para medir el nivel de Burnout, se analizan los datos y se envía un informe a cada persona mientras que la empresa recibe otro informe general donde se notifica cómo está su nómina. Esto es el punto de partida y se evalúa cómo avanzar, puede ser con talleres o sesiones de entrenamiento sobre cuestiones cognitivas y emocionales, de rutinas y hábitos.

Luego de un tiempo se realiza una nueva evaluación general para detectar los cambios, los compromisos, satisfacción, desarrollo y vinculación con la empresa.

Estos informes arrojaron que aumentó la productividad, rendimiento, compromiso y se redujeron las licencias y niveles de ausentismo.

"Para nosotros fue muy importante concientizar sobre el burnout en la organización y le damos mucha seriedad al tema. Cada colaborador está en una situación diferente tanto a nivel personal como profesional y es fundamental poder darle un acompañamiento para ayudarlo a sacar lo mejor de sí, no solo dentro de Ixpandit sino también en su ámbito personal", comenta Matías Friedberg, CEO y Cofundador de Ixpandit Fintech Factory.

Invertir en salud mental: Burnout en Argentina y el mundo

Se gasta un 1 billón dólares por año en la economía mundial por no atender la salud mental.

El informe "The ROI in workplace mental health programs: Good for people, good for business" presenta estadísticas que indica que invertir en salud mental dentro de las organizaciones tiene un retorno de 4,2 dólares por cada dólar invertido.

En Estados Unidos más de 44 millones de personas renunciaron a sus trabajos por agotamiento.

Argentina y Chile vienen con niveles elevados de Burnout, según el reporte "State of the Global Workplace 2022 Report: THE VOICE OF THE WORLD’S EMPLOYEES".

México emitió una ley en 2019, donde las empresas tienen la responsabilidad de manejar el estrés de sus empleados con nuevas políticas y beneficios.

En España, también existen muchas empresas que se dedican a la atención y al servicio del bienestar de sus empleados porque existe un cambio cultural respecto al trabajo.