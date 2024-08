 Esta es la fruta que libera la "hormona de la felicidad"

Otra de las funciones que se activa en el cuerpo al mismo tiempo que la mencionada anteriormente, es la leptina que se encuentra en personas con mayor sobrepeso. Sin embargo, nuestro principal protagonista es la pera que se consume y se produce mayormente en México.

¿Cuáles son los beneficios que aportan? Su alto contenido en fibra y vitamina C, es ideal para mejorar la digestión y producir la liberación de la leptina, lo que ayuda a neutralizar la grelina, haciendo que tu cuerpo se sienta satisfecho y no tenga la necesidad de comer en ocasiones que no se deben.

vegetales.jpg Las peras son de las frutas más "sucias", pero el melón está "limpio"

El preparado frutal que activa la "hormona de la felicidad"

Cuando hablamos de la hormona de la felicidad nos referimos a la serotonina, que es la principal responsable de liberar a los neurotransmisores que generan placer y bienestar. Este licuado te ayudará a perder peso combatiendo a los radicales libres, culpables del envejecimiento celular y de paso te hará sentir pleno.

¿Qué ingrediente es clave en esta preparación? El chocolate.

Ingredientes y cómo prepararlo

1 pera

1 manzana

100 gramos de arándanos

Una barrita pequeña de chocolate con un mínimo de 60% de cacao (idealmente 100% cacao)

Se debe lavar de manera perfecta las frutas picar a gusto de cada uno, colocarlas en el recipiente y rallar la barra de chocolate sobre ellas. De esta manera, tendrás la hormona necesaria para tu cuerpo llenándote de felicidad.