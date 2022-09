Los beneficios de tener el abdomen tonificado después de los 50

Pero además, fortalecer el abdomen es muy importante, no solo por el aspecto físico, sino porque es una de las partes donde más se concentra la fuerza, permite una mejor postura y no que la espalda y el ciático no sufran.

Paso a paso cómo mantener un abdomen tonificado a los 50 años

Ejercicios aeróbicos

Caminar es una excelente ejercicio para perder peso y, además, activa tu corazón y regula las hormonas. Lo ideal es que camines una hora al día, por diferentes terrenos y hagas intervalos de mayor intensidad.

Sentadillas

Son tan sencillas de practicarlas como de hacerlas bien, es por eso que recomiendan poner una silla y hacer cómo que te sentas, con las piernas separadas a lo ancho de tus caderas, y los brazos levantados. Es una buena manera de activar el corazón, las piernas y el abdomen. Lo mejor es hacer tres series de 10 sentadillas, con descansos intermedios.

Glúteos firmes

Una buena alternativa para esto es subir y bajar escaleras. Además de tonificar las piernas y glúteos, es un excelente ejercicio aeróbico. Otra manera de trabajarlos es realizando el ejercicio denominado puente, que podes realizarlo apoyando bien la espalda en el suelo, pisar una silla y levantar la cadera. Esto lo podes realizar en series o en isometría, es decir: mantenerte en esa posición durante unos segundos, luego bajar despacio apoyando vertebra por vertebra.

Ejercicios para brazos

Un ejercicio muy fácil para trabajar los brazos consiste en pasar una toalla o una goma elástica por detrás de la espalda y sujeta con la mano izquierda a la altura de los glúteos un extremo y a la altura de los hombros el otro. Estira con el brazo derecho hacia arriba y luego el izquierdo hacia abajo. Imagina, por ejemplo, que estás secándote la espalda con la toalla”.

Planchas

Para fortalecer el abdomen y reducir cintura se recomienda hacer planchas. Si sos principiante lo mejor es realizarla con las rodillas apoyadas, si te resulta fácil hacela con las piernas estiradas. Es muy importante mantener un buena postura, con la cadera bien colocada, es decir: "sin sacar cola". Lo ideal es mantener la postura durante 10 segundos y aflojar, luego podes aumentar la cantidad de segundos en isometría.

Ejercicios para la espalda

Otro ejercicio muy recomendado para la espalda es la postura de yoga "el del gato y la vaca", que permite relajarla y estirarla. Es tan sencillo como ponerte a cuatro patas e imitar el arqueamiento de la espalda, al igual que lo hace un felino cuando está enoja, y me bajar la cabeza. Luego realiza la contrapostura, que consiste en arquear la espalda para adentro, sacando pecho y estirando el cuello para arriba. Podes realizarla todas las veces que quieras, ya que es relajante y no tiene contraindicaciones.