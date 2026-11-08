Con una chicana a Javier Milei, Jorge Rial reveló cuál fue el "primer milagro" del papa León XIV en Argentina
En el marco de la cobertura en vivo de la llegada del sumo pontífice, el condcutor de C5N lanzó una ironía sobre la vestimenta del Presidente.
Durante la transmisión especial de C5N por la llegada del papa León XIV a la Argentina, Jorge Rial protagonizó un mordaz momento televisivo al analizar los preparativos protocolares en la Casa Rosada y la vestimenta elegida por el presidente Javier Milei para la recepción oficial.
Con su habitual tono socarrón e irónico, el periodista hizo foco en el calzado del mandatario nacional, quien abandonó por un momento su atuendo habitual para adecuarse al estricto protocolo que exige la visita del sumo pontífice.
La frase irónica de Jorge Rial sobre la llegada del papa León XIV al aire de C5N
En plena previa del encuentro bilateral en Balcarce 50, el conductor de Argenzuela lanzó al aire el comentario que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. "Es el primer milagro del papa León XIV: Milei se puso zapatos", soltó entre risas Rial durante la cobertura.
"Y limpios", acotó Mauro Fulco. Fue entonces que Rial sostuvo que el presidente "sabe que tiene al lado a alguien de primer orden mundial".
La chicana del periodista apuntó directamente al vestuario del Presidente de la Nación, quien acostumbra vestir trajes formales combinados con zapatillas deportivas de color negro tanto en actos oficiales como en sus apariciones públicas diarias, rompiendo la tradición para lucir calzado de vestir formal en la histórica bienvenida al Santo Padre.
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