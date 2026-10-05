Salvaje ataque en Beccar: detuvieron a un joven tras arrastrar tres cuadras a su expareja
Se trata de Jorge Carrizo, un joven de 25 años que fue detenido este jueves luego de que la familia de la chica viralizara las imágenes del ataque en redes.
Una joven de 23 años sobrevivió a un brutal ataque en la localidad de Beccar, partido de San Isidro, luego de ser emboscada en la vía pública por su expareja. El agresor, identificado como Jorge Ezequiel Carrizo, de 25 años, fue aprehendido tras el episodio y ya contaba con denuncias previas por violencia de género.
El hecho se produjo el pasado jueves en horas de la noche, en las inmediaciones del cruce de las calles Riobamba y Rolón. La víctima caminaba con dirección a la vivienda de su madre luego de haber estado en lo de una amiga. Esta última la había trasladado en motocicleta y la dejó a mitad del recorrido, por lo que la joven continuó el trayecto a pie llevando su casco en la mano.
En ese tramo, el agresor -de quien se había separado hace dos meses- la interceptó. De acuerdo con el testimonio de un familiar, Carrizo venía siguiéndola previamente. "La golpeó, le tiró de los pelos y la arrastró por dos cuadras. El video que circuló muestra el momento posterior, cuando continúa la agresión con patadas y golpeándola con el propio casco", detalló. La secuencia violenta se extendió por aproximadamente tres cuadras y quedó parcialmente filmada.
Antecedentes de violencia de género en Beccar e inacción judicial
Este ataque no constituyó un hecho aislado. Un mes atrás, Carrizo ya había violentado a la víctima en su ámbito laboral, situación que derivó en una denuncia formal y en el pedido de una restricción perimetral, además de que la joven perdió su trabajo. Sin embargo, la medida nunca llegó a ser notificada formalmente al acusado.
Tras el grave episodio del jueves, la joven radicó una nueva denuncia. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 de San Isidro. Si bien Carrizo permanece detenido a disposición de la Justicia, la víctima manifestó continuar con un profundo temor por su integridad física y su vida.
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