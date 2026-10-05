Salvaje ataque en Beccar: detuvieron a un joven tras arrastrar tres cuadras a su expareja

El hecho se produjo el pasado jueves en horas de la noche, en las inmediaciones del cruce de las calles Riobamba y Rolón. La víctima caminaba con dirección a la vivienda de su madre luego de haber estado en lo de una amiga. Esta última la había trasladado en motocicleta y la dejó a mitad del recorrido, por lo que la joven continuó el trayecto a pie llevando su casco en la mano.