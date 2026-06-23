San Francisco Solano: motochorros asesinaron a tiros a un adolescente de 17 años que iba al colegio

El padre relató que, tras el ataque, su hijo intentó ayudarlo y fue entonces cuando los ladrones repitieron los disparos. “Escuché que dijeron ‘no murió’ y volvieron a disparar”, detalló Marcelo, según informaron fuentes policiales.

En medio del caos, un vecino identificado como Walter Miguel Fernández, efectivo de la Prefectura Naval, salió de su casa con su arma reglamentaria, se identificó y efectuó un disparo al aire para intentar frenar a los agresores, aunque no pudo precisar si logró herir a alguno.

Otro vecino, Federico Rodrigo Vallejos, contó que escuchó una frenada y vio cómo los delincuentes atacaban a la víctima. “Escuché que uno gritó ‘MATALO, MATALO’ y después varias detonaciones”,relató.

La policía llegó rápidamente al lugar y preservó la escena del crimen, ocurrido en la calle Rivadavia, entre Torcaza y Benteveo. Se incautó el arma del prefecto para peritajes y se encontró una vaina servida en la calle.

La Unidad Funcional de Instrucción N°4 descentralizada de Almirante Brown, a cargo de Scanzani, tomó intervención en el caso y lo caratuló como “homicidio”. Se ordenó la recolección de testimonios, el relevamiento de cámaras de seguridad y la intervención de la Policía Científica.