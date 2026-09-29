San Isidro: el 77,6% de las comunicaciones de seguridad ingresa por Ojos en Alerta

Esta red vecinal funciona como un complemento clave de la fuerte presencia policial en los barrios. Actualmente, el Municipio despliega más de 100 operativos de control diarios en puntos estratégicos de acceso y egreso del partido, procedimientos en los que se fiscalizan un promedio de 800 personas y 400 vehículos por jornada.

Para mantener aceitado el sistema y sumar nuevos usuarios a la red de prevención, la comuna sostiene un esquema de capacitaciones obligatorias en delegaciones públicas, clubes de barrio, comercios y casas particulares. Recientemente, el Municipio sumó modalidades express de inducción que toman menos de 10 minutos, mientras que los talleres vecinales tradicionales duran alrededor de 45 minutos. La última convocatoria masiva bajo esta modalidad se llevó a cabo en la localidad de Beccar.

“Una vez que la gente se capacita, generamos un cambio de comportamiento. Pasamos del ‘no te metas’ a que empiece a comunicarse con nosotros, a alertarnos sobre determinadas situaciones”, destacaron desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro, remarcando que el involucramiento de los más de 25.000 adheridos resulta vital para lograr la inmediatez en los tiempos de intervención en la vía pública.

Ojos en Alerta funciona como un nexo directo con la Patrulla Municipal, permitiendo denunciar cualquier actitud sospechosa o emergencia en tiempo real con solo enviar un mensaje. Para formar parte de la red vecinal, los interesados deben completar una capacitación obligatoria y gratuita sobre el uso correcto de la herramienta. El próximo encuentro presencial se realizará el jueves 22 de octubre a las 18:30 horas en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Coronel Bogado y Los Ceibos, Boulogne). Quienes deseen asistir ya pueden asegurar su lugar e inscribirse completando sus datos en: www.sanisidro.gob.ar/ojosenalerta