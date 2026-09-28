Brutal entradera a un reconocido abogado en San Isidro: lo golpearon y escaparon con dólares y joyas

Minutos antes de las 6, una vecina se comunicó con la línea de emergencias 911 para dar aviso sobre lo sucedido. Tras recibir el alerta, personal policial del Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro se acercó hasta la vivienda y encontró a las víctimas.

En medio de la desesperación, el abogado les dijo a los efectivos que cuatro delincuentes encapuchados y con guantes colocados habían irrumpido en su casa por una de las ventanas de la parte trasera mientras descansaba junto a su esposa.

Mientras los efectivos recolectaban testimonios y pruebas, el hombre fue asistido por personal médico debido a los golpes sufridos, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Intensa búsqueda de los cuatro delincuentes

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro, a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb. Como parte de las primeras medidas, se ordenó el relevamiento de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona. Hasta el momento trascendió que los sospechosos habrían escapado por la calle Paraná en dirección a la Autopista Panamericana.

Por estas horas, la fiscalía trabaja para intentar identificar a los cuatro asaltantes y dar con su paradero.

Quién es el abogado víctima del robo en San Isidro

Guillermo Cabanellas es un reconocido abogado y licenciado en Economía, especializado enderecho societario, defensa de la competencia, propiedad intelectual, tributación empresaria y comercio internacional.

Desde hace varios años ejerce también como profesor titular en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad de San Andrés, además de haber dictado clases en numerosas instituciones del país y del exterior.

Además, es autor de más de cuarenta libros y un centenar de artículos especializados en derecho empresario, antitrust y regulaciones económicas, publicados tanto en la Argentina como en el exterior.