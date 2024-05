San Juan: cómo será el operativo para recuperar el cuerpo de Julia Horn

El fiscal de San Juan Ignacio Achem, que lidera la causa judicial por la desaparición de la turista, explicó que el cuerpo está en un sitio que es "de difícil acceso", por lo que "va a demandar mucho trabajo".

Achem precisó al sitio TN que el cuerpo de Julia fue hallado "en un socavón, 30 metros por debajo del sendero", y que "posiblemente sufrió un accidente y cayó dentro", aunque todavía no hay certezas sobre el motivo de la caída.

Por ese socavón a 30 metros por debajo del sendero es por donde intentarán recuperar el cuerpo de la joven. Se espera la intervención de personal de División criminalística y el Equipo Especial de Montaña; de Protección Civil, Bomberos y policía de San Juan.

"Se necesita gente muy especializada para bajar a esa zona. Estas personas salieron desde la base que se montó en la ladera", precisó el fiscal.

julia horn san juan.jpg

Con 1.055 de altura por sobre el nivel del mar, el cerro Tres Marías es uno de los más elegidos por turistas para hacer senderismo, aunque su terreno fue descrito por Ana, una geóloga que intervino en el operativo de búsqueda como "arenoso, arcilloso" y con "una piedra filosa".

"Conozco la montaña de arriba abajo. Son 12 kilómetros aproximadamente, con subidas y bajadas, no es una línea recta. El terreno no es lo más óptimo, es arenoso, arcilloso, tiene una piedra filosa. Al ser una zona sísmica se va asentando y va teniendo erosiones debido al agua y al viento, y no está el sendero marcado", explicó la geóloga.

"No sé cómo se animó a hacer tanto hasta allá. Cuando no conocés, es difícil y tenés que pisar muy firme, pero como estaba lloviendo era arriesgado hacer este camino", agregó.

Julia Horn se encontraba en San Juan como voluntaria de Youth for Understanding (YFU), una ONG que realiza intercambios estudiantiles. Tras visitar Santiago del Estero y en Catamarca, tenía planeado quedarse en la provincia hasta el domingo 26 de mayo.

El padre de la turista de 19 años llegó este lunes a la provincia de San Juan desde Alemania, y por estas horas espera novedades sobre el rescate del cuerpo de su hija.