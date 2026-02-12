San Justo: un hombre se atrincheró en su camioneta y amenazó con quitarse la vida
Su abuela explicó que es un "paciente psiquiátrico" y que la agredió para obligarla a ir al Banco Provincia de San Justo para sacar un préstamo a su nombre.
Efectivos policiales rescataron este jueves a un hombre que se había atrincherado en una camioneta en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, con la expresa intención de quitarse la vida.
Testigos de la escena llamaron al servicio de emergencias y también se dio a conocer la abuela del hombre, quien informó que es "paciente psiquiátrico" y que, de hecho, estaban en ese lugar porque "la obligó a venir al Banco Provincia a sacar un préstamo".
La secuencia se desarrolló durante la mañana del jueves en un estacionamiento privado ubicado en las calles Entre Ríos y Perú, a metros de una de las dos sedes del Banco Provincia en la localidad de San Justo.
La abuela del hombre se identificó como Élida Dottos, declaró además que su nieto la agredió en el proceso de obligarla a ir a sacar un préstamo a su nombre.
El caso quedó en manos de la fiscal Alejandra Núñez, de la UFI N ° 8 del Departamento Judicial de La Matanza, quien ordenó la preservación de la escena, la evacuación del estacionamiento y la presencia de efectivos policiales y de un mediador para lograr que el hombre deponga su actitud.
La negociación con el sujeto fue exitosa porque no sólo desistió de quitarse la vida sino que se entregó a las autoridades, por lo que fue posible derivarlo al Policlínico de San Justo.
Queda pendiente que el hombre se enteviste con la fiscal Núñez, algo que puede ocurrir aún mientras está internado en el centro médico, pero que también podría ser programado para más adelante.
Chaco: un paciente le mordió un dedo a una enfermera
Un terrorífico hecho de violencia se registró esta semana en un hospital de la provincia de Chaco, donde una enfermera sufrió la amputación traumática de parte de uno de sus dedos luego de ser atacada y mordida por un paciente que se encontraba en un grave estado de alteración.
El dramático ataque ocurrió durante la madrugada del miércoles en el Hospital "Isaac Waisman", ubicado en la localidad de General Pinedo, al suroeste de la provincia. Según trascendió, cerca de las 5 de la mañana, ingresó a la guardia un hombre que presentaba presuntamente un comportamiento violento y descontrolado, presuntamente bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes. Ante esa situación, se activó el protocolo correspondiente a salud mental.
De acuerdo con la información que trascendió, mientras era asistido por el equipo médico y de salud mental del hospital Waisman, el paciente, en un estado de completa alteración, reaccionó de manera agresiva y se abalanzó contra una enfermera. En ese contexto, la mordió con extrema violencia en uno de los dedos de su mano derecha, provocándole una lesión de gravedad.
