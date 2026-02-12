San Justo: un hombre se atrincheró en su camioneta y amenazó con quitarse la vida

La negociación con el sujeto fue exitosa porque no sólo desistió de quitarse la vida sino que se entregó a las autoridades, por lo que fue posible derivarlo al Policlínico de San Justo.

Queda pendiente que el hombre se enteviste con la fiscal Núñez, algo que puede ocurrir aún mientras está internado en el centro médico, pero que también podría ser programado para más adelante.

Chaco: un paciente le mordió un dedo a una enfermera

Un terrorífico hecho de violencia se registró esta semana en un hospital de la provincia de Chaco, donde una enfermera sufrió la amputación traumática de parte de uno de sus dedos luego de ser atacada y mordida por un paciente que se encontraba en un grave estado de alteración.

El dramático ataque ocurrió durante la madrugada del miércoles en el Hospital "Isaac Waisman", ubicado en la localidad de General Pinedo, al suroeste de la provincia. Según trascendió, cerca de las 5 de la mañana, ingresó a la guardia un hombre que presentaba presuntamente un comportamiento violento y descontrolado, presuntamente bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes. Ante esa situación, se activó el protocolo correspondiente a salud mental.

De acuerdo con la información que trascendió, mientras era asistido por el equipo médico y de salud mental del hospital Waisman, el paciente, en un estado de completa alteración, reaccionó de manera agresiva y se abalanzó contra una enfermera. En ese contexto, la mordió con extrema violencia en uno de los dedos de su mano derecha, provocándole una lesión de gravedad.