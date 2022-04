Le tiraron ácido para robarle la mochila a una mujer en una parada de colectivos de San Justo

Para Yésica Alarcón no es fácil recordar el terrible momento que pasó y que la dejó con quemaduras en el cuerpo. El pasado viernes 8 de abril por la noche en estaba en la parada del colectivo en San Justo y para robarle la mochila, un grupo de delincuentes le arrojó ácido en la espalda. Como si eso fuera poco, en la Comisaría de la Mujer no le tomaron la denuncia por no saber quién lo hizo.