San Martín tuvo su Maradona: la historia del antepasado de Diego que combatió en el Ejército de los Andes
Una investigación histórica vincula los orígenes familiares de Diego Maradona con la gesta libertadora. Se trata de la figura de Luis Maradona.
La historia de los grandes íconos populares suele guardar ramificaciones tan inesperadas como profundas y en el caso del apellido Maradona, una reconstrucción histórica sintoniza el árbol genealógico de Diego Maradona con uno de los episodios más trascendentales de la historia nacional: la Campaña Libertadora del general José de San Martín.
Según los registros analizados por el historiador de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Sergio Wischñevsky, uno de los antepasados directos del exfutbolista habría sido Luis Maradona, un hombre afrodescendiente esclavizado que integró las filas del Ejército de los Andes y logró emanciparse tras combatir en las guerras por la independencia.
La formación del Ejército de los Andes de San Martín y la promesa de libertad
Hacia 1817, en pleno proceso de organización de las tropas que cruzarían la Cordillera de los Andes, San Martín impulsó la incorporación masiva de hombres cautivos a las fuerzas independentistas, bajo la premisa de concederles la libertad formal una vez finalizado su servicio en la causa emancipadora.
De acuerdo con los datos históricos, entre el 30% y el 35% de los soldados que integraron el Ejército de los Andes eran personas negras provenientes de la esclavitud, mientras que otro sector significativo estaba compuesto por integrantes de pueblos originarios. Esta composición heterogénea evidencia una participación social mucho más amplia y diversa que la reflejada tradicionalmente por la historiografía clásica.
De San Juan a Corrientes: quién fue Luis Maradona
En ese escenario de lucha y transformación social se ubica la trayectoria de Luis Maradona, documentado en los archivos de la época no solo como combatiente, sino también como violinista de la tropa.
Como era práctica habitual en el sistema esclavista, muchos cautivos adoptaban el apellido de sus amos. En este caso, el patronímico provenía de una familia propietaria de esclavos con arraigo en la provincia de San Juan. Tras cumplir con su rol en la campaña militar y obtener la libertad, Luis Maradona se radicó en la provincia de Corrientes, donde continuó su arraigo familiar.
Cinco generaciones más tarde, también en territorio correntino, nacería Diego Maradona padre (Don Diego), trazando el puente genealógico que conecta al ancestro soldado con el histórico astro del fútbol mundial.
Una memoria colectiva atravesada por el silencio histórico
Más allá de la curiosidad biográfica en torno a una de las familias más famosas del país, el caso de Luis Maradona funciona como un recordatorio del invaluable aporte afrodescendiente a la construcción de la soberanía argentina.
La incorporación de miles de hombres esclavizados a las fuerzas patriotas no solo dotó de músculo militar a la gesta sanmartiniana, sino que entrelazó la lucha por la independencia con la conquista de derechos civiles fundamentales.
La historia de este antepasado condensa, en definitiva, dos dimensiones inseparables: la de un hombre que luchó por su propia libertad en los campos de batalla andinos y la de una sociedad que continúa revisando las huellas invisibilizadas de su origen mestizo y afrodescendiente.
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