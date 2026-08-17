San Martín tuvo su Maradona: la historia del antepasado de Diego que combatió en el Ejército de los Andes

Como era práctica habitual en el sistema esclavista, muchos cautivos adoptaban el apellido de sus amos. En este caso, el patronímico provenía de una familia propietaria de esclavos con arraigo en la provincia de San Juan. Tras cumplir con su rol en la campaña militar y obtener la libertad, Luis Maradona se radicó en la provincia de Corrientes, donde continuó su arraigo familiar.

Cinco generaciones más tarde, también en territorio correntino, nacería Diego Maradona padre (Don Diego), trazando el puente genealógico que conecta al ancestro soldado con el histórico astro del fútbol mundial.

Una memoria colectiva atravesada por el silencio histórico

Más allá de la curiosidad biográfica en torno a una de las familias más famosas del país, el caso de Luis Maradona funciona como un recordatorio del invaluable aporte afrodescendiente a la construcción de la soberanía argentina.

La incorporación de miles de hombres esclavizados a las fuerzas patriotas no solo dotó de músculo militar a la gesta sanmartiniana, sino que entrelazó la lucha por la independencia con la conquista de derechos civiles fundamentales.

La historia de este antepasado condensa, en definitiva, dos dimensiones inseparables: la de un hombre que luchó por su propia libertad en los campos de batalla andinos y la de una sociedad que continúa revisando las huellas invisibilizadas de su origen mestizo y afrodescendiente.