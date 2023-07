Habló el papá de una de las chicas atropelladas en San Pedro: qué dijo

"Me enteré el sábado a las 8 de la mañana. Me llamó la mamá de Ayelén y me contó que tuvo un accidente. Yo estaba en el baño y salí. Es mentira las versiones que decían que yo estaba ahí, nunca llegué", contó y relató que fue toda la familia a la guardia y cerca de las 10 de la mañana fue con el padre de la otra joven a la comisaría para saber que deberían hacer. "Entramos, hacemos 3 o 4 pasos y vemos que este hombre entra atrás nuestro. Yo le dije que no tenía cara por estar parado ahí al lado mío mientras mi hija estaba en el hospital. Estaba borracho o drogado, no podía mantenerse en pie".

Además, aclaró que está todo registrado en las cámaras de seguridad. "Yo fui a buscar el video, a la casa de las señoras que tiene las cámaras y se ve claramente que ellas venían caminando de espalda para tomar un remis y este muchacho las levanta para arriba".

"El hombre dijo que recibió un piedrazo, que chocó un perro. Mi hija no es un perro", aclaró y dijo que espera que la justicia haga algo. "El stereo del auto quedó clavado en 50 y tengo la foto del vaso con el que venía tomando vino, que quedó en la vereda", dijo.

Sobre el ataque de los amigos de la hija dijo que el amigo le sacó la llave del auto "porque él intentó dar marcha atrás cuando Pilar estaba debajo del auto".