Las insólitas contradicciones del conductor que atropelló a dos mujeres en San Pedro

“Tenía miedo de que me robaran, las trato de esquivar, en el video está, nunca las quise atropellar, iban por el medio de la calle que eso no se tiene que hacer”, agregó el hombre en diálogo con C5N.

MANEJABA BORRACHO, ATROPELLÓ Y lo ROBARON: HABLA EL CONDUCTOR DEL AUTO Y EL PADRE de las VÍCTIMAS

En cuanto a la posibilidad de haber consumido alcohol previo al hecho, Jorge sostuvo: “Iba a trabajar. Había tomado un vaso, no niego eso, no estaba borracho”.

“Me había juntado con amigos y después iba a trabajar”, dijo el hombre que se desempeña como remisero y trabaja en un taller, aunque dudó cuando se le consultó a cuáles de los dos trabajos se dirigía a las 7 de la mañana.

"Yo freno porque se me rompe el parabrisas y no sé qué está pasando. Me golpean la puerta del acompañante, como se ve. Me sacan las llaves del auto, por eso me bajo, y ahí veo tiradas a las chicas y las trato de ayudar. Ahí me empiezan a increpar y me terminan cagando a trompadas tres veces. Me robaron el celular, se ve en el video, una chica de blanco", sostuvo.

san pedro

Dijo que “estaba discutiendo y alterado porque me habían sacado las llaves del auto”. “Me golpearon y no me acuerdo”, dijo, aseguró que “nunca me llevaron al hospital” y desmintió haber ido a denunciar que le habían robado el auto.

Según el hombre “el video está acelerado” y “no venía a mas de 30 o 40 k/h”.

A lo largo de la nota el conductor se contradijo en reiteradas veces: negó saber que le habían robado y también dijo que se bajó para ayudar a las víctimas.

"Si fue un accidente, no cambia eso que me hayan pegado como me pegaron, porque no es ojo por ojo. Si estuve mal, pido disculpas. Las chicas espero que estén bien, pero, ¿qué hacían caminando por el medio del camino? Me parece que tienen que darle educación a esas chicas", lanzó.