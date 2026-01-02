Santa Fe: encontraron los cuerpos de dos hombres fusilados en una lancha en el río Coronda
La embarcación quedó atrapada en los camalotes, con los restos de los dos tripulantes y el cadáver de un bovino, por lo que se cree que eran cuatreros.
El 2026 comenzó de una manera lúgubre con incendios en iglesias históricas, una masacre en un bar de Suiza y un supuesto femicidio en Villa María, Córdoba. A esas noticias se le suma ahora el misterio de dos hombres cuyos cuerpos fusilados fueron encontrados en una lancha a la deriva por el río Coronda, en Santa Fe.
La Policía y la Justicia de Santa Fe investigan las circunstancias en las que murieron los primos José Oscar Cabrera y Félix Martín Cabrera, identificados luego de que residentes de la zona de Sauce Viejo divisaron su embarcación el jueves, 1o de enero, y dieron aviso al 911 al notar que estaba a la deriva.
Cuando por fin llegó el personal de la Comisaría 19a de la Policía de Santa Fe, junto a personal de la Prefectura Naval Argentina, los oficiales sólo pudieron amarrar la embarcación y confirmar el deceso de ambos hombres.
Después se supo que los Cabrera eran pescadores y tenían domicilio fijado en Alto Verde, a sólo 30 kilómetros de donde se encontraron los cuerpos, informó el medio La Capital de Rosario.
Los cuerpos presentaban múltiples impactos de arma de fuego compatibles con un fusilamiento y la causa quedó a cargo de la fiscalía de turno que busca determinar si el doble crimen guarda relación con un ajuste de cuentas o con otras actividades ilícitas vinculadas a la zona ribereña.
El caso quedó en manos del fiscal Carlos Lacuadra, quien ordenó las autopsias de ambas víctimas.
Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, pero la principal sería que los asesinatos estuvieron ligados a un enfrentamiento por cuatrerismo en la zona de las islas del río Coronda, lo que explicaría la presencia de restos de un bovino en la barca.
De acuerdo a las primeras actuaciones, ambos hombres presentaban múltiples impactos de arma de fuego compatibles con un fusilamiento y los cartuchos de plomo encontrados en la escena sugieren un ataque a corta distancia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario