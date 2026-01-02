Santa Fe: encontraron los cuerpos de dos hombres fusilados en una lancha en el río Coronda

doble crimen rio coronda

El caso quedó en manos del fiscal Carlos Lacuadra, quien ordenó las autopsias de ambas víctimas.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, pero la principal sería que los asesinatos estuvieron ligados a un enfrentamiento por cuatrerismo en la zona de las islas del río Coronda, lo que explicaría la presencia de restos de un bovino en la barca.

De acuerdo a las primeras actuaciones, ambos hombres presentaban múltiples impactos de arma de fuego compatibles con un fusilamiento y los cartuchos de plomo encontrados en la escena sugieren un ataque a corta distancia.