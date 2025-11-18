Esperan nueva suba en los precios de la carne tras el 15% de aumento que hubo en octubre

"Obviamente, las exportaciones están presionando muy fuerte: hoy se paga más el novillo pesado que el liviano y eso está mostrando que la exportación está con muy buenos negocios y valores", señaló. El consultor remarcó que los precios de la carne no deberían seguir subiendo en diciembre porque en los campos "hay pasto, comida y encierre (en los corrales), por lo cual debería haber oferta razonable para el consumo interno".

"Hacia fin de año es difícil saber lo que se puede esperar, pero yo creo que está tocando un techo y no veo razones para que siga subiendo más", señaló, aunque para 2026 la historia podría ser otra.

"La demanda exportadora va a seguir y la oferta va a caer", explicó Tonelli, y por lo tanto "el productor ya empezó el proceso de recuperación del stock, empezó a retener, dejando más tiempo el ganado en campo para agregarle kilos para generar más vientres y producir terneros, fenómeno que va a seguir en los próximos dos años".