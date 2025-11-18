Video: un camión con vacas volcó en plena Ruta 38 y provocó un choque múltiple

Tras la volcadura, los 23 bovinos quedaron dispersos sobre la calzada, complicando aún más la circulación y obligando a la intervención inmediata de policía, bomberos y operarios viales, que trabajaron para contener a los animales, retirar el camión y restablecer el tránsito en la zona.

Las autoridades confirmaron que la investigación sobre las causas del accidente sigue en curso, pero todos los testimonios apuntan a una falla mecánica en los frenos como el factor desencadenante de esta peligrosa situación que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.