Video: un camión con vacas volcó en plena Ruta 38 y provocó un choque múltiple
Un camión que transportaba ganado perdió el control a la altura de La Falda, colisionó con varios vehículos y desató un caos en la circulación; milagrosamente, no hubo heridos graves.
El tránsito en la Ruta Nacional 38 se transformó en un verdadero caos este lunes a la altura del ingreso a La Falda, cuando un camión jaula que trasladaba 23 vacas volcó tras un choque múltiple que, según los primeros indicios, habría sido provocado por una falla en los frenos mientras descendía hacia Córdoba.
El vehículo, que había salido desde La Rioja con destino final en Santa Fe, perdió el control en plena pendiente y terminó impactando con un colectivo interurbano y una camioneta que transitaban o permanecían detenidos en la zona, generando un escenario de confusión total y cortes de tránsito prolongados.
Testigos y pasajeros relataron que el conductor intentó maniobrar para evitar un desenlace peor. La secuencia ocurrió cuando el camión, proveniente de San Esteban, quiso “meterse por el medio” de los otros vehículos para esquivar la colisión, pero terminó chocando de lleno contra un colectivo de dos pisos y una camioneta que aguardaba en un semáforo.
Uno de los ocupantes del colectivo describió el impacto como devastador: rompió “todo el baúl” del vehículo y calificó al camión jaula como “un desastre” tras el vuelco, aunque, milagrosamente, no se registraron heridos de gravedad a pesar de la violencia del siniestro.
Tras la volcadura, los 23 bovinos quedaron dispersos sobre la calzada, complicando aún más la circulación y obligando a la intervención inmediata de policía, bomberos y operarios viales, que trabajaron para contener a los animales, retirar el camión y restablecer el tránsito en la zona.
Las autoridades confirmaron que la investigación sobre las causas del accidente sigue en curso, pero todos los testimonios apuntan a una falla mecánica en los frenos como el factor desencadenante de esta peligrosa situación que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.
