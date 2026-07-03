Santiago del Estero: discutió con su cuñada, le disparó con una escopeta y la mató
El acusado escapó hacia una zona de monte, pero fue capturado horas más tarde.
Un hombre fue detenido acusado de asesinar a su cuñada de un disparo con una escopeta luego de una discusión familiar en la localidad de Kilómetro 88, departamento Loreto, en Santiago del Estero.
El femicidio ocurrió cerca de las 11 de la mañana en la vivienda de la víctima, ubicada en la localidad Kilómetro 88, en el departamento Loreto. La víctima fue identificada como Patricia Ibáñez, de 43 años. Según la investigación, el hecho ocurrió cuando la mujer estaba en el patio de su casa y comenzó una discusión con su cuñado, Mario Torrez.
En medio del conflicto, el hombre tomó una escopeta y le disparó a corta distancia. La víctima alcanzó a ingresar a la vivienda, pero cayó desplomada frente a una de sus hijas, que pidió ayuda de inmediato. Cuando llegó el personal médico, solo pudo constatar su muerte.
Tras el disparo, el acusado huyó hacia una zona de monte con el arma utilizada. A raíz de esto, se desarrolló un intenso operativo policial encabezado por la Comisaría Comunitaria N° 27 de Loreto y el personal de otras dependencias, que lograron localizarlo y detenerlo en una vivienda de la zona horas después, de acuerdo con la información obtenida por El Litoral.
Desde el minuto cero, el caso es investigado bajo la calificación de femicidio. Actualmente, la Justicia de Santiago del Estero avanza en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el contexto del crimen y definir la situación procesal del detenido.
De la misma manera, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia. Según relataron allegados, la mujer era conocida en la comunidad por su dedicación a sus hijos y su rutina diaria en labores domésticas. Asimismo, trascendió que dos de sus hijos residían en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
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