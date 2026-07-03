Santiago del Estero: discutió con su cuñada, le disparó con una escopeta y la mató

El femicidio ocurrió cerca de las 11 de la mañana en la vivienda de la víctima, ubicada en la localidad Kilómetro 88, en el departamento Loreto. La víctima fue identificada como Patricia Ibáñez, de 43 años. Según la investigación, el hecho ocurrió cuando la mujer estaba en el patio de su casa y comenzó una discusión con su cuñado, Mario Torrez.