Santiago del Estero: entraron a la casa de un empresario, golpearon al sereno y se llevaron $200 millones

En cuestión de minutos, los delincuentes subieron el artefacto al auto y escaparon. Luego se supo que dentro de la caja había cerca de $200 millones, además de documentos, dólares y objetos personales.

santiago del estero

Según informó el medio El Liberal, la caja de seguridad fue encontrada horas más tarde en el interior del Canal El Alto, a la vera de la ruta provincial Nº 18, en la ciudad de Loreto. En su interior había documentación sobre la venta de inmuebles, chequeras, pagarés, un pasaporte chileno, un título de marca y diversas llaves. El dinero no fue encontrado.

La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar quien, tras tomar conocimiento del caso, ordenó el cierre de las rutas cercanas a la finca y policías advirtieron que los ladrones probablemente habían escapado por la 89 hacia la región del Chaco. También intentaban determinar de dónde provenía la banda de delincuentes.

En las últimas horas, los investigadores trabajaban en la colección de imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en lugares estratégicos para dar con los ladrones.