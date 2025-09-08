Santiago del Estero: entraron a la casa de un empresario, golpearon al sereno y se llevaron $200 millones
Los cuatro ladrones huyeron con la caja fuerte tras hacerse pasar por policías. Se llevaron dólares, documentación y objetos personales.
Un grupo de delincuentes llevó a cabo un violento y millonario robo en la casa de un conocido empresario de la localidad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero, tras hacerse pasar por policías. Como el dueño de la finca no estaba, maniataron y golpearon al cuidador del lugar y huyeron con una caja fuerte que contenía alrededor de $200 millones, además de dólares, documentación y objetos personales.
El hecho ocurrió el domingo a la madrugada en la vivienda del empresario ganadero Fernando Fermanelli, ubicada en el barrio Centro. Allí, cuatro delincuentes se acercaron al domicilio y, haciéndose pasar por policías, exigieron la presencia del empresario.
Sin embargo, en la finca solo se encontraba Ricardo Alberto Delgado, de 43 años, quien oficiaba como cuidador del lugar. Cuando el hombre se acercó a abrir la puerta, los delincuentes le propiciaron un fuerte golpe en el rostro con un arma, lo redujeron, lo atacaron a patadas y lo maniataron.
Tras tomar el control del lugar, los ladrones le exigieron la llave y la clave de la caja fuerte, pero, ante el desconocimiento del casero, optaron por llevársela.
En cuestión de minutos, los delincuentes subieron el artefacto al auto y escaparon. Luego se supo que dentro de la caja había cerca de $200 millones, además de documentos, dólares y objetos personales.
Según informó el medio El Liberal, la caja de seguridad fue encontrada horas más tarde en el interior del Canal El Alto, a la vera de la ruta provincial Nº 18, en la ciudad de Loreto. En su interior había documentación sobre la venta de inmuebles, chequeras, pagarés, un pasaporte chileno, un título de marca y diversas llaves. El dinero no fue encontrado.
La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar quien, tras tomar conocimiento del caso, ordenó el cierre de las rutas cercanas a la finca y policías advirtieron que los ladrones probablemente habían escapado por la 89 hacia la región del Chaco. También intentaban determinar de dónde provenía la banda de delincuentes.
En las últimas horas, los investigadores trabajaban en la colección de imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en lugares estratégicos para dar con los ladrones.
