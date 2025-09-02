Santiago del Estero: murió un bebé de dos meses por negligencia y detuvieron a su madre

La fiscal Gallo dispuso la aprehensión con custodia policial de la madre, de quien sólo se sabe que tiene 20 años, que su apellido es Cáceres y que reside en el barrio El Tuscal.

Cáceres estará detenida mientras avanza la investigación de la fiscalía, desde donde se ordenó además un examen médico de Sanidad y un informe con testimonios de los vecinos de la familia, que complicaron su situación.

Por de pronto el abuelo paterno del bebé declaró que ya había denunciado a la madre de su nieto por las malas condiciones en las que lo tenía, así como también al estado en el que se encuentran los otros hijos de la mujer.