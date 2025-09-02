Santiago del Estero: murió un bebé de dos meses por negligencia y detuvieron a su madre
La joven de 20 años salió a la calle con su hijo en brazos para pedir ayuda porque expulsaba espuma por la boca. Ahora la investiga la justicia.
La Justicia de Santiago del Estero comenzó a investigar a una madre de 20 años después de que su bebé de dos meses falleciera en un centro de salud provincial al que había sido derivado en condiciones de higiene deplorables.
La muerte del bebé ocurrió el lunes de esta semana en el Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón" (CePSI) de la ciudad de Santiago del Estero, donde había sido internado tras un breve paso por el Centro Integral de Salud Banda.
En el CEPSI los médicos pudieron confirmar que el bebé había ingresado en paro cardiorrespiratorio y aunque recibió maniobras de reanimación, intubación y tratamiento con adrenalina, quedó con pronóstico reservado hasta que finalmente se produjo su deceso.
El nene y su mamá habían comenzado el penoso camino desde el barrio El Tuscal, donde los vecinos auxiliaron a la joven de 20 años cuando pedía ayuda con su hijo en brazos en medio de la avenida Belgrano porque el pequeño expulsaba espuma por la boca.
Los médicos informaron que el bebé se encontraba en condiciones de higiene deplorables, lo que motivó la intervención inmediata de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo de la María del Pilar Gallo, informó Diario Panorama, de Santiago del Estero.
La fiscal Gallo dispuso la aprehensión con custodia policial de la madre, de quien sólo se sabe que tiene 20 años, que su apellido es Cáceres y que reside en el barrio El Tuscal.
Cáceres estará detenida mientras avanza la investigación de la fiscalía, desde donde se ordenó además un examen médico de Sanidad y un informe con testimonios de los vecinos de la familia, que complicaron su situación.
Por de pronto el abuelo paterno del bebé declaró que ya había denunciado a la madre de su nieto por las malas condiciones en las que lo tenía, así como también al estado en el que se encuentran los otros hijos de la mujer.
