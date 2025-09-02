Rescataron a un cachorro de puma que estaba descansando en el patio de una casa de Santiago del Estero
El dueño de la vivienda encontró al felino acurrucado en el fondo del terreno en Añatuya, y por suerte llamó a la Policía en vez de intentar interactuar con él.
La Policía de Santiago del Estero rescató esta semana a un cachorro de puma que se había instalado a holgazanear en una casa del barrio Santa Rafaela, en la localidad de Añatuya.
El hallazgo fue reportado el lunes por la mañana por el dueño de una casa en la Avenida General Paz y calle Lavaisse, que empezó el día con la adorable escena de una cría de puma acurrucada junto a su reposera, en el patio de la propiedad.
Por más plácido que pareciera el felino no dejaba de ser una amenaza, así que el vecino de Santa Rafaela llamó a la Policía, que a su vez dio aviso a personal de la Departamental 13 de Añatuya, informó el sitio Diario Panorama, de Santiago del Estero.
Hizo falta no sólo la intervención de efectivos policiales sino también de técnicos de la Fundación Mundo Sano, que se encargaron de capturarlo de manera segura y de retirarlo de la propiedad.
El animalito fue llevado a las instalaciones de la Fundación Mundo Sano ya que por el momento no se sabe ni dónde está su madre ni en qué circunstancias terminó en la casa del barrio Santa Rafaela.
Las autoridades consideraron que se pudo haber tratado de un caso de tráfico de animales o de cría ilegal, pero también existe la posibilidad de que el pumita simplemente se haya perdido y alejado de su hábitat natural.
Peligro: puma suelto en Moreno
En julio de este año vecinos del la localidad de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno, vivieron días de terror por la presencia de un puma adulto que deambulaba por los barrios atacando a los animales domésticos y de corral.
Los vecinos denunciaron que el puma mató a chanchos, gansos y otros animales de los campos de la zona, y que fue visto dentro de un complejo perteneciente al sindicato SUTERH, donde trabajadores y residentes quedaron atemorizados al verlo rondar por el lugar.
A, momento de la viralización del caso el puma había sido capturado por las cámaras de los establecimientos pero nadie había podido atraparlo aún.
