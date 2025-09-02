Rescataron a un cachorro de puma que estaba descansando en el patio de una casa de Santiago del Estero

Las autoridades consideraron que se pudo haber tratado de un caso de tráfico de animales o de cría ilegal, pero también existe la posibilidad de que el pumita simplemente se haya perdido y alejado de su hábitat natural.

Peligro: puma suelto en Moreno

En julio de este año vecinos del la localidad de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno, vivieron días de terror por la presencia de un puma adulto que deambulaba por los barrios atacando a los animales domésticos y de corral.

Los vecinos denunciaron que el puma mató a chanchos, gansos y otros animales de los campos de la zona, y que fue visto dentro de un complejo perteneciente al sindicato SUTERH, donde trabajadores y residentes quedaron atemorizados al verlo rondar por el lugar.

A, momento de la viralización del caso el puma había sido capturado por las cámaras de los establecimientos pero nadie había podido atraparlo aún.