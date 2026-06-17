Santiago del Estero: investigan el fallecimiento del hombre que construyó una estatua de San La Muerte

Como parte de la investigación, la fiscalía ordenó la realización de una autopsia y el secuestro de los teléfonos celulares encontrados en la vivienda. Además, peritos forenses analizaban por estas horas distintos elementos recolectados dentro del domicilio, como alimentos, bebidas y medicamentos que Quinteros habría consumido antes de sufrir la descompensación.

La historia de la estatua de San La Muerte en Santiago del Estero

daniel oscar quinteros San La Muerte Daniel Oscar Quinteros se había convertido en una figura conocida

Daniel Oscar Quinteros se había convertido en una figura conocida a nivel nacional a comienzos de mayo, cuando trascendió la construcción de una gigantesca estatua de San La Muerte junto a la Ruta 1, en una zona conocida como La Bajada.

La estructura, realizada en cemento y con una altura de 13 metros, llamó la atención de vecinos y automovilistas no solo por sus dimensiones, sino también por un sistema de iluminación roja instalado en los ojos.

daniel oscar quinteros San La Muerte La estatua tenía luces rojas en los ojos que llamaban la atención de noche

Quinteros, quien se presentaba como sanador y devoto de San La Muerte, había explicado que la obra surgió como una promesa realizada años atrás por la recuperación de un sobrino que atravesaba problemas de salud.

“Soy católico y creo en los milagros del santo pagano. No me meto con ninguna religión”, había manifestado públicamente en medio de la polémica generada por la construcción.

La estatua despertó críticas y motivó presentaciones de abogados y vecinos que cuestionaban la instalación por considerarla “un uso abusivo del derecho”.

Mientras la autopsia y las pericias avanzan para determinar las causas exactas de la muerte, también surge incertidumbre sobre el futuro de la estatua. Por el momento, la investigación continúa abierta y la Justicia espera los resultados de los estudios forenses para esclarecer el caso.