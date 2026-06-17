Santiago del Estero: investigan el fallecimiento del hombre que construyó una estatua de San La Muerte
Daniel Oscar Quinteros tenía 58 años y se hizo conocido por crear una estructura gigante del santo pagano.
La Justicia de Santiago del Estero investiga el fallecimiento de Daniel Oscar Quinteros, un hombre de 58 años que semanas atrás había alcanzado notoriedad pública por construir una enorme estatua de San La Muerte en la ciudad de La Banda. El caso generó conmoción y despertó todo tipo de especulaciones.
El hecho ocurrió durante la tarde del martes en una vivienda ubicada en el barrio Ampliación 25 de Mayo de la mencionada localidad santiagueña. Según informaron fuentes policiales, personal médico acudió al domicilio cerca de las 19.30 luego de recibir un llamado de alerta. Sin embargo, al llegar al lugar constataron que Quinteros ya había fallecido.
De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre habría sufrido una descompensación repentina. Si bien la principal hipótesis médica apunta a que se trató de un paro cardíaco, la fiscal de turno, Ximena Jerez, dispuso una serie de medidas para determinar con precisión qué ocurrió y descartar cualquier otra circunstancia que pudiera haber influido en el desceso.
Uno de los testimonios que será clave por los investigadores es el de una mujer de 45 años que se encontraba junto a Quinteros en la vivienda cuando se produjo el hecho.
Como parte de la investigación, la fiscalía ordenó la realización de una autopsia y el secuestro de los teléfonos celulares encontrados en la vivienda. Además, peritos forenses analizaban por estas horas distintos elementos recolectados dentro del domicilio, como alimentos, bebidas y medicamentos que Quinteros habría consumido antes de sufrir la descompensación.
La historia de la estatua de San La Muerte en Santiago del Estero
Daniel Oscar Quinteros se había convertido en una figura conocida a nivel nacional a comienzos de mayo, cuando trascendió la construcción de una gigantesca estatua de San La Muerte junto a la Ruta 1, en una zona conocida como La Bajada.
La estructura, realizada en cemento y con una altura de 13 metros, llamó la atención de vecinos y automovilistas no solo por sus dimensiones, sino también por un sistema de iluminación roja instalado en los ojos.
Quinteros, quien se presentaba como sanador y devoto de San La Muerte, había explicado que la obra surgió como una promesa realizada años atrás por la recuperación de un sobrino que atravesaba problemas de salud.
“Soy católico y creo en los milagros del santo pagano. No me meto con ninguna religión”, había manifestado públicamente en medio de la polémica generada por la construcción.
La estatua despertó críticas y motivó presentaciones de abogados y vecinos que cuestionaban la instalación por considerarla “un uso abusivo del derecho”.
Mientras la autopsia y las pericias avanzan para determinar las causas exactas de la muerte, también surge incertidumbre sobre el futuro de la estatua. Por el momento, la investigación continúa abierta y la Justicia espera los resultados de los estudios forenses para esclarecer el caso.
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